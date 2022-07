Joe Biden, ironizat după o gafă în timpul unui discurs: „Repetaţi propoziţia”. Liderul american a început să spună şi indicaţiile de citire

„Este de remarcat faptul că procentul femeilor care se înscriu pentru a vota şi votează este în mod constant mai mare decât procentul bărbaţilor care fac acest lucru – sfârşitul citatului, repetă propoziţia. Femeile nu sunt lipsite de electorat şi/sau putere politică, ca să fiu precius”, a spus Biden în timpul discursului său.

Teleprompterul îl instruise să repete propoziţia „Femeile nu sunt lipsite de putere electorală sau politică”, o propoziţie pe care a rostit-o pentru prima dată cu câteva clipe mai devreme.

Ulterior, preşedintele a semnat un ordin executiv pentru a ajuta la protejarea şi extinderea accesului femeilor la avort şi contracepţie, după decizia recentă a Curţii Supreme de a anula Roe v. Wade.

Biden reading “repeat the line” remark from the teleprompter 🤣pic.twitter.com/bRnMc9V6Ju