Într-un comunicat de presă, Susan Gough, purtătoarea de cuvânt a Departamentului american al Apărării, spune că decizia este motivată prin faptul că oficialii americani din domeniul apărării „doresc să înţeleagă mai bine şi să cunoască natura şi originea acestor fenomene”. Până aici, nimic nou, ba chiar extrem de banal. Ceea ce urmează este însă interesant şi semnificativ pentru un anume tip de viziune politică actuală şi care tinde să considere, în termenii supralicitării continue a naţionalismului şi protecţionismului exacerbat, orice este „strain” ca fiind potenţial potrivnic americanilor, atitudine care, prin extensie logică, poate fi caracteristică şi extratereştrilor, OZN-urilor în general „care pot reprezenta o ameninţare pentru securitatea naţională a SUA”.

„Aşa cum am afirmat anterior, siguranţa personalului nostru şi a operaţiunilor reprezintă o preocupare de importanţă crucială.Departamentu Apărării şi departamentele militare iau foarte în serios orice fel de incursiuni ale unor aeronave neautorizate deasupra taberelor noastre de antrenament sau în spaţiul nostru aerian şi examinăm fiecare raport” - se spune în comunicatul de presă.

Cercetările în domeniul OZN-urilor, foarte la modă în anii '70, au declanşat de de o parte un curent foarte puternic în lumea oamenilor de ştiinţă şi au determinat apariţia unor lucrări, fie de popularizare, fie studii ştiinţifice propriu-zise care au alimentat mai întâi curiozitatea, apoi convingerile (devenite în unele cazuri chiar fenomene obsesionale) unor oameni care, mai apoi, pe tot restul vieţii, s-au declarat convinşi fie că au fost sau sunt parte a unor experiemente organizate de extratereştri, fie că trăiesc în mijlocul nunei conspiraţii generale urzite de guvernele care, din motive neştiute, ascund realitatea propriilor lor contacte cu extratereştrii şi tehnologiile lor. Plus adevărata industrie de cărţi, reviste specializate şi mai ales de filme de gen în care se înscriu capodoperele lui Spielberg dar şi atât de incredibil de lunga serie de producţii de prost gust cu extratereştri de gumilastic. Dar şi superbele cărţi ale lui van Daniken care au marcat imaginaţia unei întregi generaţii. Iar „Ufologia” a generat un interes solid pentru ceea ce reprezintă capacitatea geniului uman de a depăşi condiţia existenţei sale şi de a prezenta ca potenţial benefice contactele cu ceea cea ar putea fi inteligenţe în afara spaţiului nostru de comoditate terestră.

Dar şi „organele” s-au simţit chemate să vegheze încă din primele momente şi, astfel s-au născut primele programe de supraveghere, identificare şi colectare de informaţii privind OZN-urile, programe de care s-au ocupat în primă instanţă generaţii de specialişti de la CIA şi din armata americană. O muncă uriaşă şi parţial declasificată la care puteţi avea acces acum deschizând miile de documente ale CIA de pe acest site, cu înregistrări, fotografii, colectare de mărturii de la martori oculari civili şi militari precum şi câteva foare interesante de analize de caz cu concluziile aferente. în urmă cu câteva luni, cei de la CIA au revenit cu un sumar şi mai complet de documente prezentate de data asta într-un sistem de catalogare temetic, de tip bibliotecă, subliniind care ar fi, din punctul de vedere al Agenţiei, clasamentul primelor 5 materiale de gen destinate celor care sunt convinşi de adevărul OZN sau, dimpotrivă, a celor cu viziune critică. Găsiţi totul aici, cu îndemnul băieţilor de la CIA: „Adevărul ne aşteaptă undeva şi a sosit momentul să-l identificaţi”.

Dar există on diferenţă faţă de momentul de acum deoarece, la începuturi, adică imediat după finele celui de-Al Doilea Război Mondial, cooperarea fusese între cei de la CIA şi cei de la US Air Force al căror priect BLUE BOOK s-a desfăşurat la baza aeriană Wrigt-Patterson de lângă Dayton (Ohio) în perioada 1947-1990. Gerald K.Hines, istoric specializat în domeniu, este autorul unui studiu celebru apărut în Studies for Intelligence. În acest studiu intitulat „Rolul CIA în studierea OZN-urilor, 1947-1990” (îl găsiţi aici) aflăm că există, ca rezultat al atâtor ani de studii, un protocol absolut real şi coinfirmat pentru studiul OZN-urilor şi obligatoriu de urmat în cazul în care sunteţi martor sau sunteţi implicat într-o „întâlnire de gradul 3” sau, militar sau civil fiind, aţi observat un fenon pe care trebuie să-l raportaţi imediat autorităţilor competente. Vă interesează? Îl găsiţi explicat foarte amănunţit aici.

Dar extratreştrii nu s-au lăsat impresionaţi şi şi-au continuat programul, poate şi acesta abrobat de autorităţile lor competente şi potenţial ostile americanilor. Au continuat să acţioneze, aşa cum stau mărturie cele trei filmări declasificate de armata americană. Dincolo de posibilele zâmbete de neîncredere, vă asigur că problema este luată foarte în serios de Senatul american care după ce Mark Rubio a prezentat pe 17 iunie în acest an un raport în special destinat susţinerii Programului de identificare a ameninţărilor aerospaţiale avansate. Şi se spune acolo:

Întrebat despre celebrul episod Roswell în New Mexico, 1947, locul unde se spune că s-ar fi părbuşit un OZN) Trump a spus în luna iunie a acestui an, într-o dezbatere televizată: „Nu voi spunce ceea ce ştiu pe această temă, dar este extrem de interesant”.

În orice caz, este o relansare extrem de interesantă şi foarte profitabilă a unei teme cu potenţial perpetuu de interes, posibil reintrată pe agenda publică într-un moment în care e binevenit orice poate distrage atenţia de la problemele dramatice ale prezentului. Dar cred că nu numai asta este explicaţia. Este la fel de posibil ca toţi adepţii diverselor teorii ale conspiraţiei să se fi concentrat pe chestiunea extratereştrilor dar, în realitate, să fie vorba despre o chestiune mult mai concretă şi în linie cu priorităţile americane concencentrate pe ideea că ţara se află sub ameninţare (desigur, în primul rând a chinezilor, dar se mai adaugă şi alţii pe listă). „Ameninţările aerospaţiale avansate” sunt cele care vin (pot veni, sigur că vor veni?) de la forţele ostile care instalează reţele de sateliţi militari dintre care unii să aibă capacităţi dezvoltate de atac, coordonate cu cele ale dronelor militare care pot fi lansate de la mare înălţime şi în logica ampalsării pe orbite geo-staţionare a unor platforme de pe care să poată fi iniţiate asemenea operaţiuni.

Fie asta, fie mai vechea şi constanta preocupare pentru identificarea unor materiale speciale provenind de la OZN-uri eşuate pe Terra, teză susţinută, printre alţii, de astro-fizicianul Eric W,Davis, de la Aerospace Corporation care lucrează sub contract cu Pentagonul. Într-un briefing din martie anul trecut cu membrii unei agenţii din cadrul Departamentului Apărării el a vorbit despre existenţa unor materiale recuperate de pe nave „din alte lumi, materiale care nu au fost fabricate pe Terra”. A susţinut din nou acelaşi lucru într-o dezbatere pe 21 octombrie anul trecut cu membrii Comisiei pentru forţele armate din Senat şi apoi cu personalul Comisiei senatoriale pentru infromaţii.

Cutia conspiraţiei globale este redeschisă. În toate direcţiile, pentru uz larg şi cu documente declasificate care pot argumenta orice interpretare pro şi contra.

Mai trebuie să vină şi teza că virusul SARS-CoV-2 este de origine extraterestră şi face parte dintr-o operaţiune ostilă pentru ca circul să fie complet şi să poată înlocui, la propriu, o mare parte din cererea de pâine.

Aveţi de ales.