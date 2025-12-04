search
Joi, 4 Decembrie 2025
Reguli clare la acordarea pensiilor românilor care au muncit în străinătate, cerute de Avocatul Poporului

Instituția Avocatul Poporului atrage atenția, într-un raport special, că, în absența unui cadru clar privind recunoașterea dreptului la pensie pentru româniii care au muncit în străinătate, multe dosare ajung să fie blocate, iar solicitanții se confruntă cu dificultăți în obținerea dreptului la pensie după revenirea în țară.

„În ultima perioadă Avocatul Poporului a fost în mod frecvent sesizată cu petiții care au ca obiect o posibilă vătămare a dreptului la pensie, circumscris dreptului la un nivel de trai decent, prevăzut de art. 47 alin. (2) din Constituția României. De aceea, raportul special ridică o problemă de interes public, iar exercitarea reală și efectivă a dreptului (...) poate să necesite măsuri pozitive de protecție, «în special atunci când există o legătură directă între măsurile pe care reclamantul le poate aștepta în mod legitim din din partea autorităților și dreptul la respectarea efectivă a „bunurilor” sale»”, se arată într-un raport special pe această temă publicat de Avocatului Poporului

Documentul semnalează deficiențe care intră sub incidența dreptului la un recurs efectiv (o cale de atac efectivă), prevăzut de art. 13 din Convenția Europeană a Drepturilor și Libertăților Fundamentale.

„Din această perspectivă, jurisprudența CEDO a statuat că „pentru a fi efectivă, o cale de atac trebuie să fie capabilă să ofere în mod direct o reparație pentru situația criticată”4, examinând fapte din perspectiva ambelor drepturi, coroborate (dreptul de proprietate și dreptul la o cale de atac efectivă). Soluționarea aspectelor semnalate de petenți este importantă pentru recunoașterea efectivă a dreptului la pensie, având în vedere persoanele care doar prin cumularea stagiilor de cotizare din România, respectiv din alte state, pot îndeplini condițiile în vederea recunoașterii dreptului la pensie”, se mai arată în raport.

Ce se întâmplă când decizia provizorie este una de respingere

Potrivit legislației în vigoare, până la comunicarea informațiilor de către autoritățile din străinătate, casele teritoriale de pensii emit o decizie provizorie de acordare a pensiei care nu poate fi contestată, astfel că solicitanții nu-și pot exercita drepturile care decurg din principiul accesului liber la justiție (contestație, cerere de chemare în judecată), arată documentul.

Dificultățile apar atunci când decizia provizorie este una de respingere, invocânduse neîndeplinirea condițiilor minim necesare pentru acordarea dreptului la pensie, în lipsa adăugării stagiului de cotizare efectuat în străinătate sau când cuantumul nu este considerat legal de către beneficiarul dreptului la pensie.

„Cazuistica recunoașterii dreptului la pensie pentru cetățenii români care au muncit în străinătate are mai multe valențe, cunoscând o complexitate determinată de existența elementelor de extraneitate, și anume, implicarea instituțiilor publice din alte țări în demersurile premergătoare.  Din acest motiv, deseori persoanele interesate se confruntă cu dificultăți generate de lipsa răspunsului acestor instituții care își desfășoară activitatea în domeniul pensiilor, dar și de modul defectuos al transmiterii interinstituționale a informațiilor referitoare la stagiile de cotizare efectuate în străinătate. Lipsa unor răspunsuri prompte lipsește solicitantul de exercițiul dreptului său la pensie, rămânând deseori fără venitul necesar unui nivel de trai decent pentru o perioadă”, precizează Avocatul Poporului în același raport.

Alte aspecte semnalate vizează situația românilor care au reședința în străinătate și doresc să li se recunoască dreptul la pensie în țara de reședință, situația românilor deja pensionari care au reședința în țară și care doresc recalcularea pensiei prin adăugarea stagiului de cotizare efectuat în străinătate ulterior obținerii pensiei naționale pentru limită de vârstă sau chiar a beneficiarilor unor pensii europene de invaliditate care trebuie să se prezinte la reevaluarea medicală.

„Problematica analizată implică două dimensiuni: una externă, raportată la recunoașterea stagiilor de cotizare efectuate în străinătate de cetățenii români, respectiv una internă, raportată la obligațiile legale ale instituțiilor publice naționale, competente să stabilească într-o manieră efectivă drepturile beneficiarilor în domeniul pensiilor” se mai specifică în document.

Raportul special se axează pe prezentarea celor mai importante dificultăți cu care se confruntă astăzi beneficiarii dreptului la pensie europeană/internațională, identificarea soluțiilor și formularea de propuneri în scopul îmbunătățirii legislației naționale aplicabile, în vederea soluționării cu celeritate a dosarelor de pensie europeană a cetățenilor români.

Concret, Avocatul Poporului cere reguli clare pentru acordarea pensiilor pentru românii care au muncit în alte țări.

Societate

