Doi morţi în „McKinney Fire”, cel mai mare incendiu de pădure de la începutul anului în California FOTO/VIDEO

Incendiul - denumit „McKinney Fire” - a distrus, începând de vineri, peste 21.200 de hectare din Pădurea Naţională Klamath şi nu este controlat, potrivit agenţiei de luptă împotriva incendiilor CalFire.

Este vorba despre cel mai important incendiu de pădure la începutul anului în California, afectată cu regularitate de incendii a căror forţă şi frecvenţă sunt exacerbate de încălzirea globală.

Însă acest incendiu este cu mult mai mic decât „Dixie Fire”, care a devastat 400.000 de hectare anul trecut.

Corpurile a două persoane decedate au fost descoperite duminică dimineaţa într-un vehicul calcinat, a anunţat luni biroul şerifului comitatului Siskiyou.

Potrivit pompierilor, victimele au fost prinse de foc, care se deplasează foarte rapid, în timp ce încercau să fugă, precizează şeriful Jeremiah LaRue la postul ABC News.

Extinderea ncendiului a fost accelerată de rafale puternce de vânt şi de furtuni.

Peste 2.000 de rezidenţi au primit ordne de evacuare în această zonă, în nordul californiei, care se învecinează cu statul Oregon, potrivit biroului serviciilor de urgenţă al guvernatorului.

De asemenea, 60 de drumeţi au fost evacuaţi în weekend, de pe Pacific Crest Trail, o potecă foarte populară pe coasta de vest a Statelor Unite, anunţă autorităţile din comitatul Jackson, în Oregon.

Aproximativ 100 de clădiri au fost distruse, inclusiv case şi un magazin, anunţă în presa americană o purtătoare de cuvânt a şerifului comitatului Siskiyou.

Un locuitor din Yreka, Larry Castle, a povestit ziarului Sacramento Bee că, împreună cu soţia, au luat câteva lucruri şi cei trei câini şi au plecat din zonă pe timpul nopţii.

Alte incendii din ultimii ani i-au învăţat că situaţia poate deveni „foarte gravă”.

Aproximativ 650 de persoane interveneau duminică la stingerea incendiului, potrivit Grupului de Coordonare Naţională a Incendiilor de Pădure.

Sezonul incendiilor în California, un stat afectat de o secetă persistentă, urmează să dureze mai multe luni.

La sfârşitul lui iulie, un incendiu de pădure exploziv a condus la evacuarea a mii de persoane în centrul statului.

Cu câteva săptămâni mai înainte, alt incendiu a ameninţat o vreme sequoia uriaşi din celebrul Parc Naţional Yosemite.

Vestul american a fost devastat în ultimii ani de incendii de pădure de o amploare şi de o intensitate excepţionale, iar sezonul incendiilor s-a prelungit, un fenomen pe care cercetătorii îl atribuie în principal modificărilor climatice.

The McKinney Fire, which was 0% contained as of Sunday, has forced 2,000 residents to evacuate and find community at a Red Cross shelter in the nearby town of Weed https://t.co/n7ov9lqkhg pic.twitter.com/Cl0mxGA9ct