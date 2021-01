Ca atare, nu există o bază de analiză pentru a calcula nivelul daunelor produse şi care, se extind de la o zi la alta, cuprinzând zone considerate, în tradiţia democraţiei americane, drept intangibile.

Primul domeniu pus în discuţie este credibilitatea arhitecturii de forţă, justiţie şi securitate, pusă în primejdie de asaltul unor gloate de extremişti de dreapta cărora însuşi Preşedintele Trump le indicase direcţia de atac, dându-le întâlnire la Capitoliu, într-un asalt care a produs cinci morţi dintre care un poliţist din dispozitivul de pază şi prilejuind scene de devastare şi haos.

FOTO Twitter

Evenimentul respectiv a produs nu numai stupefacţie şi revoltă la scară naţională, ci şi un şoc internaţional care nu va fi uitat uşor. Cu atât mai mult mi se pare grav că, la câteva ore după producere atacului, în paralel cu primele anunţuri făcute de FBI care cereau şi cer în continuare populaţiei să identifice participanţii la violenţele de la Washington, a apărut o dezinformare intensă susţinută de canalele finanţate (în SUA dar şi în Europa) de susinătorii lui Trump care circulă şi încearcă să amplifice informaţia ridicolă că nu extrema dreaptă („Proud Boys“ şi alţii din „white supremacy“) ar fi la originea evenimentelor, ci cei din ANTIFA. O naraţiune demonstrată evident ca falsă şi intoxicare de propagandă, dar preluată şi difuzată de personalităţi politice de primă mărime precum procurorul general din Arizona Ken Paxton sau congresmenul Paul Gousar din Arizona, susţinuţi de poveştile asemănătoare difuzaate de mass-media favorabilă lui Trump, cei de la Fox News sau comentatorul de radio Rush Limbaugh care afirma , foarte senin, că, aşa cum se ştie, „Republicanii nu se alătură bandelor, nu vandalizează şi nu se revoltă, înspre dezamăgire multor persoane...Dar o minoritate de protestatari, neîndoios incluzând câţiva din ANTIFA sponsorizaţi de democraţi, s-a decis să ia parte la protestele de la Capitoliu“.

Un discurs care ţine, pur şi simplu, de continuarea negaţionismului clasic al maşinăriei de propagandă în sprijinul lui Trump, de peste un an de zile transferat şi în structurile active finanţate de Bannon în Europa în sprijinul aceluiaşi tip de idealuri, susţinute fix de aceleaşi mijloace. De aici şi noul unghi de anchetă al celor de la FBI care vizează acum identitatea reală a utilizatorilor care au transmis mesaje de violenţă şi ură pe reţelele de socializare devenite -fapt foarte vizibil şi în Europa, chiar şi la noi - teren liber de vânătoare pentru organizaţii din zona extremei drepte cu accente din ce în ce mai puternice neo-naziste sau chiar afiliate acestor structuri de tipul „white supremacy“. Iar Trump, absolut senin, rămâne pe linia sa de apărare:

Q: “What is your role in what happened at the Capitol? What is your personal responsibility?“ President Trump: “If you read my speech...people thought that what I said was totally appropriate.“ pic.twitter.com/90Pdt8xFSz

Şi acesta este motivul pentru care, chiar în acest moment, cei de la FBI (în cooperare cu serviciile de informaţii ale armatei şi nu numai, se pregătesc intens pentru posibila apariţie a unor violenţe pe 20 ianuarie. Şi nu numai la Washington. Pregătirile care se fac sunt mai intense şi mai ample decât orice alt eveniment de acest gen din istoria modernă a USA, pe scenarii destinate situaţiilor de extremă urgenţă în cazul unui atac militar. Începând de azi, cei din Serviciul Secret vor prelua comanda pregătirilor şi sistemelor de securitate de la Capitoliu şi din alte clădiri guvernamentale din Washington. Se lucrează deja (cu şase zile înainte de programul stabilit iniţial) la definirea perimetrelor de securitate şia celor în care accesul va fi formal interzis şi a repartizării pe sectoare a miilor şi miilor de ofiţeri de securitate şi poliţişti precum şi a unităţilor tactice de sprijin în coordonarea celor de la Joint Terrorism Task Forces. Plus cei 15.00 de oameni din Garda Naţională.

Foarte rar s-a auzit de la FBI un mesaj de avertisment care să vorbească despre acţiuni în curs cum ar fi „oprirea, în ţară, a unor manifestanţi înarmaţi care voiau să ajungă la Washington“ fiind deja arestaţi 170 de suspecţi având asupra lor arme şi explozibili, pregătirile în teren fiind pentru contracararea unor evenimente violente care s-ar putea produce în perioada 17-20 ianuarie.

‘You will be charged and you will be found’ — U.S. attorney for D.C. has ordered a strike force to ‘build seditious and conspiracy charges related to the most heinous acts that occurred in the Capitol’ that could come with 20-year prison sentences pic.twitter.com/p3qpsHIfwn