Analiză. Rusia şi SUA au declanşat „războiul spionilor“

Ministerul de Externe rus a anunţat sâmbătă că Statele Unite au reţinut un cetăţean rus, la câteva zile după ce Moscova a reţinut un fost puşcaş marin american sub bănuiala de spionaj, relatează Reuters.

Fostul puşcaş marin Paul Whelan a fost arestat de Serviciul Federal de Securitate rus (FSB) pe data de 28 decembrie. Familia sa a negat acuzaţiile şi a afirmat că Paul Whelan se afla în Rusia pentru a participa la căsătoria unui prieten.

Americanul Paul N. Whelan arestat sub acuzaţie de spionaj la Moscova are multiplele cetăţenii care ar putea complica situaţia pentru Rusia, relatează The New York Times. Născut în Canada, Paul Whelan (48 de ani) este director pentru securitate internaţională în cadrul grupului BorgWarner, un fabricant de piese de schimb în sectorul automobilistic, cu sediul în apropiere de Detroit (SUA), conform fratelui său David Whelan.

Americanul a fost puşcaş mai are cetăţenie britanică, canadiană şi irlandeză. Whelan ar putea beneficia de ajutorul guvernelor din ţările în care are cetăţenie pentru a putea fi eliberat rapid. Acest lucru s-ar putea întâmpla mai ales dacă cele patru tări şi-ar coordona acţiunile pentru a-l putea elibera din închisoarea din Moscova, scrie cotidianul American.

Odată cu închiderea americanului, Rusia ar puta avea probleme cu mai multe ţări, nu doar cu Statele Unite ale Americii. Unele surse au declarat că preşedintele Vladimir Putin, şi-a dori acest lucru pentru a putea să pară că se luptă cu întreg Occidentul.

Se pare că, americanul a fost găsit vinovat în 2006, pe când era detaşat în Irak ca soldat, pentru că a încercat să fure 10.000 de dolari. Iar acum nu doar că deţine patru paşapoarte legale, însă el vizitează frecvent Rusia, călătorind prin întreaga ţară cu trenul şi folosind diferite site-uri de socializare pentru a se împrieteni cu ruşii, inclusiv cu persoane care au legătură cu armata rusă.

Totuşi este foarte puţin probabil ca Paul N. Whelan să lucreze pentru un serviciu american de informaţii, susţin americanii. De obicei, SUA nu trimit ofiţeri în Rusia fără protecţie diplomatică.

Jeremy Hunt, şeful diplomaţiei britanice, a declarat că o să ofere tot sprijinul pentru a-l elibera pe Paul. “Ne oferim tot sprijinul, nu suntem de acord cu faptul că oamenii sunt folosiţi în jocurile diplomatice”, a declarat Hunt.

Marea Britanie a avertizat Rusia împotriva unui „joc de şah diplomatic“ după inculparea pentru „spionaj“ a fostului puşcaş marin, care are dublă naţionalitate americană şi britanică.

„Nu acceptăm ca persoane să fie utilizate într-un joc de şah diplomatic“, a declarat şeful diplomaţiei britanice, Jeremy Hunt, pentru BBC.

“Este un caz îngrijorător, nu numai pentru el, ci pentru familia acestuia”, mai spus secretarul britanic. De asemenea, şi autorităţile irlandeze şi-au oferit ajutorul pentru eliberare bărbatului reţinut la Moscova.

O explicaţie pentru cele patru paşapoarte ale bărbatului ar putea fi aceea că le deţine doar pentru plăcerea de a călători, însă acest lucru se va lămuri după ce va fi cercetat.

Cetăţenul rus arestat în Insulele Mariane de Nord

Ministerul de Externe rus a afirmat sâmbătă că SUA l-au reţinut pe cetăţeanul rus Dmitri Makarenko în Insulele Mariane de Nord pe 29 decembrie şi l-au mutat apoi în Florida.

„Makarenko, născut în 1979, a sosit pe Insula Saipan împreună cu soţia, copiii şi părinţii. El a fost reţinut de personalul FBI pe aeroport imediat după sosire“, a spus ministerul rus.

Moscova ar urmări un schimb de spioni

Avocatul lui Paul Whelan la Moscova Vladimir Zherebenkov spune că arestarea clientului său ar face parte dintr-un plan mai amplu menit să fie folosit într-un schimb de agenţi. Avocatul a facut legatura cu cazul rusoaicei Maria Butina, care a recunoscut acum câteva săptămâni în faţa unui tribunal american că a acţionat ca agentă a Kremlinului.

Kremlinul a negat că Butina e agentă, dar a organizat o campanie pentru eliberarea ei pe reţelele de socializare. În trecut, Rusia şi mai înainte Uniunea Sovietică, arestau străini pentru a-i folosi în schimburi cu alte ţări pentru cetăţeni ruşi sau sovietici – în perioada Razboiului Rece.

„Pentru ca un schimb să aibă loc, a declarat avocatul Zherebenkov într-un interviu pentru televiziunea ABC, „este nevoie de o decizie a unui tribunal care sa dovedească vinovaţia. Apoi sentinţa trebuie pusă în practică.Dupa asta, preşedintele poate să graţieze persoana şi abia atunci ar putea avea loc un schimb – cu un cetătean rus care se află în detenţie în Statele Unite”.

Ministrul adjunct de externe al Rusiei Serghei Riabkov e citat însă de agenţia rusă de ştiri Interfax cu declaraţia că Moscova nu are intenţia să-l folosească pe Paul Whelan în vreun schimb.

În istoria Razboiului Rece, dar şi mai recent există câteva cazuri célèbre. Ultimul a avut loc pe 9 iulie 2010, în plină zi, pe pistele aeroportului internaţional de la Vienna, când două avioane au parcat unul lângă altul, permiţind omului de ştiinţă rus Igor Sutiaghin să emigreze în Occident, iar Anna Chapman (născută Anna Kuşcenko), acuzată de spionaj pentru Rusia de către Statele Unite să revină în patria mamă.