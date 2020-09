Mihail Gorbaciov: „Dacă URSS nu s-ar fi destrămat, lumea ar fi fost mai bună”

Ultimul preşedinte al uniunii Sovietice a menţionat că nu şi-a dorit prăbuşirea URSS şi că evenimentul respectiv nu a fost „rezultatul final” al Perestroikăi. Printre consecinţele pozitive ale prăbuşirii Uniunii Sovietice, Mihai Gorbaciov a enumerat sfârşitul Războiului Rece, încheierea de acorduri privind dezarmarea nucleară, apariţia libertăţii de a alege şi a sistemului multipartinic. „Şi, cel mai important, am adus procesul schimbărilor până la punctul în care a devenit imposibil să fie inversat” – a adăugat fostul lider sovietic. În acelaşi timp, Gorbaciov consideră ca fiind „greşeli” reforma tardivă a partidului, descentralizarea URSS şi reformele economice deloc îndrăzneţe din acea perioadă.



Fostul lider al URSS Mihail Gorbaciov a îndemnat viitorul învingător în cursa prezidenţială din SUA să organizeze fără nicio tărăgănare o întrevedere cu Vladimir Putin.



Gorbaciov şi-a exprimat temerile că o cursă a înarmărilor ar putea scăpa de sub control. “Situaţia este una îngrijorătoare. Indiferent care va fi rezultatul alegerilor, trebuie să reluăm dialogul pentru a ieşi din actuala stare de îngheţ. Este nevoie de un nou impuls din partea preşedinţilor ambelor ţări”, consideră Gorbaciov.



Fostul lider al URSS spune că Rusia şi Statele Unite trebuie să organizeze un “al doilea Reykjavik”, având în vedere întrevederea lui cu Ronald Reagan în Islanda, în 1986. “Relaţiile dintre Uniunea Sovietică şi SUA la mijlocul anilor 80 au fost mult mai dificile decât sunt acum. Însă atunci am reuşit să găsit o ieşire din situaţie cu ajutorul încrederii, înţelegerii şi stabilirii raporturilor reciproce”, subliniază fostul lider al URSS.



Gorbaciov a declarat că este deosebit de îngrijorat în privinţa planurilor americane de creare a unei noi arme nucleare.



Tratatul cu privire la reducerea armelor strategice ofensive (New Start, SNV-3) reprezintă singurul acord între Rusia şi SUA cu privire la reducerea înarmărilor. Documentul expiră pe 5 februarie 2021. Anterior, Putin a propus prelungirea acordului cu cinci ani, fără precondiţii. Cu toate acestea, Casa Albă a subliniat la diverse niveluri că este nevoie de includerea Chinei în negocieri, pentru elaborarea unui nou acord nuclear trilateral între Moscova, Beijing şi Washington. China respinge această idee.



Autorităţile ruse menţionează că Moscova nu observă o predispoziţie din partea SUA de a prelungi New Start. Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a subliniat anterior că Rusia nu va îndeplini cerinţele nerealizabile ale partenerilor americani, inclusiv, în ceea ce priveşte participarea Chinei.