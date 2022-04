Epurări în FSB. De ce un general influent, responsabil de menţinerea fostelor republici sovietice pe orbita Rusiei, a fost aruncat la sinistra închisoare Lefortovo

Serghei Beseda FOTO osfsb.ru via The Moscow Times

Plasat în arest la domiciliu în martie, la câteva zile de la începutul războiului la scară largă în Ucraina, Serghei Beseda, şeful Serviciului 5 al FSB, responsabil, între altele, de furnizarea de informaţii despre Ucraina, este acum după gratii la închisoarea Lefortovo.

FSB a încercat să minimizeze arestarea lui Beseda, prezentând-o ca o simplă interogare a influentului general-colonel. Dar această „simplă interogare” nu l-a salvat pe Beseda de o celulă la Lefortovo, afirmă jurnalistul rus Andrei Soldatov, care dă asigurări că deţine informaţii din surse sigure.

Acesta este un bun indicator al modului în care războiul a schimbat relaţia dintre Vladimir Putin şi dragele sale servicii secrete. Există informaţii că Beseda plăteşte pentru faptul că s-a certat cu liderul de la Kremlin, scrie jurnalistul rus.

Potrivit lui Soldatov, Serviciul V este singurul organism creat de Putin în cadrul FSB pe vremea când a condus această agenţie de spionaj, între 25 iulie 1998 şi 9 august 1999.

Sarcina: supravegherea secţiilor regionale responsabile de recrutarea cetăţenilor străini. Aşadar, Serviciul V a primit de la început un mandat larg de spionaj în fosta Uniune Sovietică. Este una dintre armele alese de Putin pentru a menţine fostele republici sovietice pe orbita Rusiei, iar Serghei Beseda a fost considerat unul dintre cei mai de încredere generali ai conducătorului de la Kremlin.

Cine este Serghei Beseda?

Serghei Beseda, în vârstă de 68 de ani, şi-a început cariera în Departamentul pentru Operaţiuni de Contrainformaţii, crema FSB. Acolo, Beseda a fost promovat în funcţia de adjunct al lui Valentin Klimenko, şeful secţiei responsabile de contracararea operaţiunilor CIA la Moscova. În mod ironic, Klimenko a fost, în deceniul 1990-2000 şi pentru puţină vreme după anul 2000, unul dintre principalele contacte de legătură pentru staţia CIA din Moscova.

În 2003, micuţa direcţie creată de Putin a devenit un departament complet. Pe lângă continuarea activităţilor în fosta Uniune Sovietică, noul departament a primit o nouă sarcină, una sensibilă, şi anume să preia rolul lui Klimenko. Beseda, în calitate de fost adjunct al lui Klimenko, a fost pus la conducerea noului departament.

Activitatea departamentului, transformat ulterior în Serviciul V al FSB, a fost una dezastruoasă. Ofiţerii lui Beseda au fost prinşi în flagrant peste tot, din Abhazia până în Republica Moldova şi trecând prin Ucraina, unde Beseda s-a deplasat personal în timpul protestelor masive din 2013/2014. Dar Putin l-a păstrat pe Beseda în preajma sa - până la acest război.

Există mai multe explicaţii pentru care Putin a decis abia acum să scape de Beseda. Unii spun că general-colonelul plăteşte pentru informaţiile proaste furnizate înainte de lansarea aşa-zisei „operaţiuni militare speciale” din Ucraina. Dar, în interiorul FSB, se spune că motivul ţine de eşecul acestuia de a crea şi finanţa o opoziţie pro-Kremlin la Kiev. În orice caz, potrivit unor surse apropiate dosarului, acesta este motivul invocat în partea oficială din anchetă.

Închisoarea Lefortovo FOTO EPA-EFE

De ce la Lefortovo?

Dar aceste motive evocate nu sunt suficiente pentru explica de ce Putin a decis să-l trimită pe Beseda la Lefortovo. Putin dispunea de multe alte opţiuni. L-ar fi putut concedia, aşa cum a făcut cu Roman Gavrilov, adjunctul comandantului Gărzii Naţionale. L-ar fi putut transfera într-un alt departament, aşa cum a făcut acum câţiva ani cu generalul Oleg Siromolotov,numit viceministru de Externe pe probleme de terorism. În schimb, Putin l-a plasat pe Beseda, sub un nume fals, în Lefortovo, singura închisoare din Rusia aflată sub controlul FSB, un loc cu o reputaţie înfiorătoare încă dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945). Închisoarea încă are un poligon de tragere subteran cu găuri vizibile de la gloanţele trase în timpul epurărilor lui Stalin.

Cea mai probabilă explicaţie este aceea că Serviciul V-lea era încă responsabil de menţinerea contactelor oficiale cu CIA. Mulţi oficiali de la Moscova s-au întrebat de ce informaţiile lansate de americani înainte de război erau atât de precise. Acest lucru ar fi putut adânci climatul de paranoia deja existent la Kremlin. Iar când Putin devine paranoic, atunci începe să caute trădători în locurile şi în instituţiile despre care se ştie că au contacte oficiale cu serviciile secrete americane.

Aşa a fost cazul în 2016, când Putin a devenit paranoic în legătură cu informaţiile deţinute serviciile secrete americane despre amestecul Kremlinului în alegerile din Statele Unite. Pe atunci, Centrul de Securitate Informaţională al FSB a fost epurat, iar adjunctul şefului acestui centru, Serghei Mihailov, care fusese responsabil oficial pentru împărtăşirea informaţiilor cu americanii privind problemele cibernetice, a fost trimis prompt la Lefortovo sub acuzaţia de trădare.

În 2022, Vladimir Putin este din nou paranoic şi furios, iar Serghei Beseda este deja la Lefortovo, scrie Andrei Soldatov.