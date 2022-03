Decodarea misteriosului  „Z”, simbol al mişcării naţionaliste din Rusia, prezent pe tancurile din Ucraina şi pe costumele unor sportivi

Pe data de 22 februarie, a fost reperat prima dată simbolul „Z” pe vehiculele armatei ruseşti. Mai mulţi oameni şi-au exprimat părerile pe Twitter şi au speculat că acestă literă pictată în alb ar putea fi o modalitate de a delimita infanteriile, scrie Insider.

Kamil Galeev, un fost membru al Frăţiei Galina Starovoitova pentru Drepturile Omului şi Rezolvarea Conflictelor, a postat pe Twitter o interpretare a simbolului „Z”. Acesta spune că este o prescurtare a „za pobedy”, un termen rusesc care se traduce prin „victorie”. Semnificaţia nu a fost confirmată de trupele ruseşti.

Let's discuss what's happening in Russia. To put it simply, it's going full fascist. Authorities launched a propaganda campaign to gain popular support for their invasion of Ukraine and they're getting lots of it. You can see "Z" on these guys' clothes. What does it mean? 🧵 pic.twitter.com/F2zjcpJCDZ