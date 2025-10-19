Bursa de la Bucureşti a pierdut 3,98 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a pierdut 3,98 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,87%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut cu 65,85%, în comparaţie cu săptămâna anterioară.

Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursieră a ajuns la 452,3 miliarde de lei, în perioada 13 - 17 octombrie 2025, în scădere de la 456,3 miliarde de lei, în perioada 6 - 10 octombrie 2025.

Tranzacţiile cu acţiuni au generat un rulaj de 231,79 milioane de lei, mai mic decât cel consemnat în săptămâna anterioară, de 678,66 milioane de lei.

Cea mai bună zi de tranzacţionare la BVB a fost joi, 16 octombrie, când s-a înregistrat un rulaj de 68,95 milioane de lei, iar cea mai slabă zi, miercuri, 15 octombrie, cu o valoare a tranzacţiilor de 27,83 milioane de lei.

Indicele principal al Bursei de Valori Bucureşti - BET - a închis săptămâna la 21.777,39 de puncte.

Acţiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacţii de peste 59,6 milioane de lei şi o scădere a preţului de 0,21%.

În topul tranzacţiilor se mai află titlurile societăţii OMV Petrom, cu schimburi de 53,81 milioane de lei (-0,23%), şi cele ale Hidroelectrica - cu 22,36 milioane de lei (0,58%).

Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Armătura (49,73%), Comelf (14,81%) şi Promateris (11,30%).

La polul opus, scăderi importante au fost consemnate de acţiunile Grupului Industrial Electrocontact, cu un declin de 12,96%, urmate de cele ale Bittnet Systems (-8,36%) şi Romcarbon (-7,84%).