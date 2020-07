VIDEO Iranul ia la ţintă o machetă a unui portavion american

Aceste exerciţii - intitulate „Profetul Mahomed 14” - au avut loc în apropierea Strâmtorii Ormuz, un important culoar de navigaţie pentru petroliere.

Ele au loc în contextul în care tensiunile între Statele Unite şi Iran cresc continuu, după retragerea unilaterală a Washingtonului din Acordul de la Viena din 2015 în dosarul nuclear iranian şi reimpunerea şi multiplicarea unor sancţiuni americane vizând Republica islamică.

Potrivit unor imagini difuzate de televiziunea de stat, forţe terestre şi aeriane iraniene s-au pregătit de un atac în largul coastei situate în sud-vestul ţării.

Vedete rapide au fost însărcinate să lanseze rachete contra portavionului. Ulterior, rachete de tip sol-aer ţinteau şi distrugeau falsul transportator.

Macheta unui portavion de clasa Nimitz a apărut apoi, cu rânduri de false avioane de luptă pe fiecare parte a pistei de aterizare.

Televiziunea de stat a întrerupt această secvenţă pentru a arăta rachete trase către mare din partea din spate a unor camioane, după care prezintă pagube în coca machetei falsului portavion.

Altă rachetă, trasă de un elicopter, lasă o dâră de fum înainte să lovească coasta falsei nave de război Nimitz.

Forţe armate apar, apoi, coborând pe puntea navei, în timp ce zece vedete rapide o înconjoară.

„Ceea ce s-a arătat azi în aceste exerciţii, la nivelul forţelor aerospaţiale şi navale, era întru totul ofensiv”, a declarat generalul Hossein Salami, comandantul Gardienilor revoluţiei, armata ideologică a Republicii islamice.

Marina americană (US Navy) a denunţat un comportament „iresponsabil şi periculos” al Iranului.

„Acest exerciţiu nu a perturbat operaţiunile coaliţiei în regiune şi nu a avut vreun impact asupra liberei circulaţii a comerţului în Strâmtoarea Ormuz şi în apele din zonă”, a temeprat o purtătoare de cuvânt a Flotei a V-a americane, Rebecca Rebarich.

The Nimitz-class American carrier mockup is "starring" in the #IRGC drill in Hormuz. Attacked, encircled, taken over.#iran#US pic.twitter.com/eQ91Ep8NW3