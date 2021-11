Tot mai multe ţări impun măsuri stricte de călătorie, din cauza variantei mutante de coronavirus din Africa de Sud.Anunţul Comisiei Europene

„Comisia Europeană propune, în strânsă cooperare cu statele mmembre (ale Uniunii Europene) să se activeze frâna de urgenţă în vederea întreruperii călătoriilor aeriene provenind din regiunea Africii australe, din cauza variantei B.1.1.529”, a anunţat într-un mesaj postat pe Twitter von der Leyen.

Ea nu a precizat câte ţări din sudul Africii sunt vizate.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.