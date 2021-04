Pe de o parte, avem un comunicat de la Beijing avertizând SUA cu o retaliere extrem de dură dacă vor ajunge cumva să se concretizeze ameninţările cu boicotul JO de Iarnă 2022 despre care se aude vorbindu-se în cercurile politice conservatoare americane. Şi, evident, nu sunt doar zvonuri. Spre exemplu, pe 15 februarie, congresmanul republican Michael Waltz a prezentat textul unei Rezoluţii prin care se cere ca SUA să boicoteze JO, afirmând că SUA "nu poate, păstrându-şi conştiinţa curată, să trimită atleţi americani pentru a celebra un eveniment găzduit de o dictatură brutală". Avertizând şi asupra faptului că Partidul Comunist Chinez va avea de câştigat de pe urma acestui eveniment.

Today, Rep. Waltz introduced a resolution to call on the U.S. Olympic Committee to withdraw from the 2022 Winter Olympics in Beijing unless an alternative site is found due significant human rights violations carried out by the #CCP.https://t.co/genTDIjCb6