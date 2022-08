Forţele israeliene lovesc ţinte din Fâşia Gaza. Atacul s-a soldat cu victime şi a fost declarată starea de urgenţă FOTO, VIDEO

”Armata israeliană lanseaza atacuri în prezent în Fâşia Gaza. O situaţie specială a fost declarată pe frontul intern israelian”, a precizat armata într-un comunicat.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Sănătăţii din Gaza a declarat că au fost înregistrate o serie de victime şi a fost declarată starea de urgenţă.

Israel is bombing the blockaded #Gaza Strip, again. #GazaUnderAttack pic.twitter.com/uBfi1jMtbR

A video of the apartment targeted a while ago by Israeli warplanes in Gaza Strip. pic.twitter.com/l1O5i2hC96