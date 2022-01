Corpul unei tinere s-a oprit din creştere la vârsta de 8 ani. Cum arată şi de ce nu îmbătrâneşte

Tânăra vorbeşte despre trauma sa şi doreşte ca lumea să nu o mai perceapă ca un copil, deoarece ea este un adult, chiar dacă corpul o trădează.

Trauma fetei a început la vârsta de 8 ani atunci când corpul s-a oprit din creştere din cauza unei forme de cancer. Până la această vârstă, Shauna a suferit o operaţie şi trei ani de chimioterapie, după ce doctorii au descoperit la vârsta de şase luni că are cancer la creier. Deşi era considerată vindecată, s-a constatat că glanda sa hipofiză nu mai produce hormoni de creştere, relatează A1.ro.

„Am crescut puţin şi apoi medicul mi-a spus că nu voi mai creşte mai mult de atât. Am realizat că nu voi fi o persoană normală când am împlinit 16 ani. Atunci am înlemnit, practic”, a declarat Shauna.

În prezent, Shauna are 22 de ani şi o înălţime de 1,16 cm. Cea mai mare dorinţă a tinerei este să fie independentă. De asemenea doreşte să aibă o viaţă amoroasă normală.

"Nimeni nu vrea să iasă cu mine nici măcar la un restaurant sau la o plimbare. Surorile mele încearcă să mă ajute dar nu reuşesc prea mult”, a relatat Shauna.