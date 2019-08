Cei mai sângeroşi 20 de criminali în serie. Studentul care păstra capetele victimelor ca trofee sau brazilianul care a mâncat inima tatălui

Daniel Camargo Barbosa, asasinul asasinat

Daniel Camargo Barbosa s-a născut în 1930 în Columbia. Se estimează că a violat şi ucis mai mult de 150 de fete în Columbia şi Ecuador între 1974 şi 1986. Încarcerat în Columbia, a reuşit să scape şi să facă alte 71 de victime în Ecuador. Când a fost prins, el a informat autorităţile despre locul unde a ascuns trupurilor victimelor care încă nu fuseseră găsite şi pe care le tranşase cu o macetă.

El a explicat că a violat doar fetele virgine pentru că plângeau şi ţipau şi ucidea pentru a răzbuna infidelitatea femeii. A fost condamnat în 1989 la 16 ani de închisoare, pedeapsa maximă permisă în Ecuador. Ar fi putut să mai trăiască liber după ce-şi ispăşea pedeapsa, dar a fost ucis în închisoare, pe când avea 64 de ani, în noiembrie 1994 de vărul uneia dintre victimele sale.

Joachim Kroll, canibalul din Ruhr

Germanul Joachim Kroll, născut în 1933, a fost arestat în 1976 pentru răpirea unei fetiţe de 4 ani. Când poliţia a ajuns la domiciliul său, a găsit cadavrul tăiat al copilului. Bucăţi erau în frigider, o mână o gătea într-o cratiţă, iar intestinele erau în coşul de gunoi.

Kroll a recunoscut că a ucis-o pe fată şi a oferit detalii despre alte 14 crime din februarie 1955 până la 3 iulie 1976. Treisprezece dintre victime erau femei. Au fost violate, apoi sugrumate, înjunghiate sau înecate. Bucăţi de carne au fost tăiate de pe fesele şi coapsele unora dintre ele.

După un proces de 151 de zile, Kroll a fost condamnat pentru opt crime şi o tentativă de omor. A primit închisoare pe viaţă de nouă ori. A murit în închisoare în 1991, în urma unui atac de cord, la vârsta de 58 de ani.

Andrei Chikatilo, măcelarul de la Roslov

Anddrei Cikatilo, născut în Ucraina în 1936, a studiat limbi străine şi literatura, dar şi inginerie mecanică înainte de a deveni profesor.

Acest tată a doi copii a ucis cel puţin 52 de femei şi copii între 1978 şi 1990. El şi-a torturat şi şi-a ucis victimele înainte de a le mutila şi de a le consuma carnea, în special sânii şi organele sexuale.

El a ucis 21 de băieţi cu vârste cuprinse între 8 şi 16 ani, 14 fete din aceeaşi grupă de vârstă şi 17 femei.

A fost condamnat la moarte în octombrie 1992 şi împuşcat în februarie 1994. Rudele victimelor s-au adunat pentru a cere autorităţilor să-l elibereze pentru a-l putea ucide singure. Profesorul şi-ar fi explicat crimele spunând: „Când îmi folosesc cuţitul, îmi oferă alinare psihologică.

Ştiu că trebuie să fiu distrus. Sunt o greşeală a naturii.

Patrick Wayne Kearney, inginerul criminal

Patrick Kearney, născut în 1939, a ucis 43 de victime. Prima lui crimă a avut loc în 1965, când avea 26 de ani, dar din 1974 le-a comis pe toate celelalte, aproape una pe lună. Kearney îşi lua victimele, toţi homosexuali, de pe autostradă sau din baruri gay. Le împuşca în maşina sau camioneta sa, după care mergea într-un loc izolat pentru a le viola.

Patrick Wayne Kearney era inginer electronist în Los Angeles şi nimic nu indica faptul că ar fi criminal în serie. Era un tip cu ochelarii, mic de statură, cu aspect inofensiv.

El însuşi s-a dus la poliţie şi a mărturist uciderea a trei bărbaţi. A fost condamnat la închisoare pe viaţă.

Autorităţile, ştiind că avea la activ mai multe crime, i-au făcut o ofertă. I s-a promis că nu va primi o condamnare la moarte dacă va da o listă completă a victimelor sale. Apoi, Kearney a mărturisit că a omorât alţi 18 şi a indicat unde să găsească cadavrele. Ulterior a recunoscut că a omorât încă 11, dar nu a fost niciodată acuzat de aceste crime.

John Wayne Gacy, clovnul ucigaş

John Wayne Gacy, născut în Chicago în 1942, era un om de afaceri respectabil, căsătorit de două ori, care făcea o mulţime de activităţi de voluntariat. Printre altele, el a jucat rolul de clovn pentru copiii bolnavi din spital.

Îi plăcea să facă sex cu bărbaţi mai tineri decât el, pe care îi recruta oferidu-le locuri de muncă , de multe ori acasă la el. Poliţia l-a chestionat în 1978, în timpul unei anchete privind dispariţiile tinerilor care lucraseră pentru el. În total 26 de cadavre au fost găsite îngropate în subsolul casei sale din Des Plaines, trei pe proprietatea sa şi alte patru în râul din apropiere.

Gacy a fost acuzat că a ucis 33 de tineri între 1972 şi 1978. Îi încătuşa şi-i viola, după care scăpa de cadavre. A încercat să pledeze nebun în procesul său, dar fără succes, şi a fost condamnat la moarte. A fost executat în mai 1994 prin injecţie letală. În 1998, încă patru cadavre au fost găsite într-o clădire în care locuise mama lui Gacy şi unde făcuse unele lucrări de construcţie.

Paul Knowles, Casanova ucigaş

În doar patru luni, Paul Knowles a ucis 18 oameni, poate mai mulţi. Victimele lui Knowles, născut în 1946 în Florida, erau bărbaţi, femei şi copii din mai multe state americane.

Bărbatul, despre care se spune că era fermecător, dar şi manipulator, şi-a trăit tinereţea într-o familie adoptivă şi la o casă de corecţie şi a fost închis pentru prima dată la 19 ani şi de mai multe ori după aceea (dar nu pentru crimă, încă nu). În 1974, a fost pus în libertate condiţionată prin eforturile unei femei cu care corespondase în timp ce era în închisoare. Urmau să se căsătorească , dar aceasta s-a răzgândit. Atunci Knowles s-a transformat într-un criminal în serie. El a fost arestat în Georgia, patru luni mai târziu. A murit la scurt timp după aceea, în timp ce încerca să scape, împuşcat în piept de un agent FBI.

Ted Bundy, criminalul carismatic

Ted Bundy s-a născut în 1946 în Vermont. Este unul dintre cei mai sângeroşi ucigaşi în serie americani. A violat şi ucis cel puţin 36 de femei între 1974 şi 1977, în şapte state diferite. Unii cred că ar fi ucis o sută sau mai mult. Farmecul şi inteligenţa sa l-au făcut celebru în timpul procesului său, iar cazul său a inspirat multe romane şi filme despre ucigaşi în serie.

Acest student la drept a fost arestat pentru prima dată în 1977, dar a reuşit să scape spectaculos de două ori. La 10 ianuarie 1978, el a fost plasat pe lista celor mai căutaţi criminali de către FBI.

Pe 15 februarie, a fost din nou arestat. S-a apărat singur şi a fost condamnat pentru mai multe crime şi violuri. Tehnica sa de a-şi atrage victimele era întotdeauna aceeaşi: se prefăcea că este rănit, de cele mai multe ori la braţ, şi cerea tinerelor să-l ajute să ducă un pachet la maşină. A decapitat cel puţin 12 dintre victimele sale şi le-a ţinut capetele în apartamentul său, ca trofee. A fost executat pe scaunul electric în 1989. Avea 43 de ani. Povestea acestui om care a avut totul pentru a reuşi în viaţă a tulburat toată America.

Harold Fredrick Shipman – medicul ucigaş

Născut în 1946 în Anglia, Shipman era medic generalist şi s-a dovedit ulterior autorul a peste 250 de crime. Era foarte respectat în comunitatea sa, dar colegii săi au început totuşi să aibă suspiciuni în 1998 din cauza ratei mari de mortalitate din zona sa şi numărului de certificate de incinerare la pacienţii săi mai în vârstă.

Ulterior, s-a dovedit că Shipman le injecta pacienţilor săi doze letale de diamorfină pentru a-i ucide. Le-a falsificat apoi testamentele pentru a moşteni sume mari de bani şi a ars cadavrele pentru a distruge toate probele. El a fost condamnat în ianuarie 2000 pentru 15 crime şi condamnat la 15 condamnări pe viaţă fără drept de eliberare condiţionată.

În 2002, un raport bazat pe 2.500 de mărturii şi analize a peste 270.000 de documente a concluzionat că a omorât probabil peste 250 de persoane, în mare parte persoane în vârstă. S-a spânzurat în celula sa în ianuarie 2004. Avea 58 de ani.

Pedro Alonso Lopez – monstrul din Anzi

Pedro Lopez s-a născut în 1948, în Columbia. A violat şi a ucis peste 300 de fete în toată America de Sud. Nu a omorât niciodată noaptea, pentru că, spunea el, toată plăcerea era să-şi privească victima în ochi în timp ce o ucidea. A fost arestat în Ecuador în 1974, după o tentativă de răpire eşuată şi condamnat la 20 de ani în închisoare într-o celulă izolată. A fost eliberat la 31 august 1994, pentru a fi arestat o oră mai târziu ca imigrant ilegal de către autorităţile columbiene, care l-au acuzat apoi de uciderea unei fetiţe de 8 ani.

Declarat iresponsabil la procesul său, a fost trimis la un institut de psihiatrie din Bogotá. În 1998, a fost declarat vindecat şi eliberat după ce a plătit o cauţiune de 50 de dolari. În 2002, Interpol a emis un mandat de arestare pe numele lui pentru o nouă crimă. De la eliberare, nimeni nu ştie unde este monstrul din Anzi, care a mărturisit cândva unui jurnalist: „Sunt fericit să ucid. Aceasta este misiunea mea“.

Gary Leon Ridgway, ucigaşul din Green River

Gary Ridgway s-a născut în 1949 în Utah. Sofer de camion şi veteran al războiului din Vietnam, a fost acuzat în 2001 de la uciderea a 49 de femei în anii '80 şi '90 în statul Washington. Majoritatea victimelor erau fugari sau prostituate. Ridgway viola femeile le omora şi le ascunde în pădure. Ridgway a evitat sentinţa cu moartea spunând poliţiei unde şi-a ascuns victimele.

Deoarece cinci dintre ele ar fi fost aruncate în râul Green, presa l-a poreclit ucigaşul din Green River. El este încarcerat pe viaţă fără posibilitatea de libertate conditionată. Cazul său a fost legat de cel al criminalului în serie canadian Robert Pickton, care a fost condamnat în 2007 pentru uciderea a şase prostituate în zona Vancouver.

Richard Trenton Chase - Vampirul din Sacramento

Acest american, născut în 1950, a impresionat, nu atât prin numărul victimelor sale, şase în total, ci pentru că le-a băut sângele. La 25 de ani, Chase a fost plasat, împotriva voinţei sale, într-un institut de psihiatrie, după ce şi-a injectat sânge de iepure în vene. El a fost eliberat un an mai târziu, după tratamentul cu medicamente psihotrope şi predat mamei sale. Aceasta a decis că nu mai avea nevoie de medicament.

Un an mai târziu, la 29 decembrie 1977, Chase şi-a ucis prima victimă. El a fost arestat abia o lună mai târziu, după ce a omorât alţi cinci. S-a sinucis în celula sa la câteva luni de la arest. Avea 28 de ani.

Pedro Rodrigues Filho – Micul Pedro ucigaşul

Filho s-a născut în 1954, într-o mică fermă braziliană. Craniul său fusese zdrobit după ce tatăl lui a bătut-o pe mama sa în timp ce era însărcinată cu el. La 14 ani, a ucis un bărbat care tocmai îl concediase pe tatăl său, acuzat de furt. A început apoi o carieră de tâlhărie şi crimă ca traficant de droguri. Soţia sa este apoi ucisă şi, pentru a se răzbuna, Pedro torturează şi ucide mai multe persoane pentru a găsi asasinul.

La nici 18 ani, avea la activ deja zece cadavre. Pentru că apoi tatăl său i-a ucis mama cu o macetă, a mers la închisoarea municipală să-l omoare, i-a tăiat o bucată din inimă şi a mâncat-o. În 1973 Pedro Filho a fost arestat şi condamnat la închisoare, unde a omorât cel puţin 47 de alţi prizonieri. În 2003, a fost condamnat la 126 de ani de închisoare, deşi legea braziliană nu permite nimănui să petreacă mai mult de 30 de ani în închisoare.

Din cauza crimelor pe care le-a comis Pedriho Matador (Micul Pedro ucigaşul) în închisoare, pedeapsa sa a fost schimbată la 400 de ani de închisoare. După ce a petrecut 34 de ani în penitenciar, a fost eliberat în aprilie 2007. La 15 septembrie 2011, a fost arestat din nou pentru violenţă şi sechestrare de persoane.

Javed Iqbal Mughal - Ucigaşul cu acid

Iqbal a ucis 100 de copii în doar 18 luni. În decembrie 1999, bărbatul, născut în 1956, a trimis o scrisoare poliţiei şi editorului unui ziar din Lahore, Pakistan, în care a recunoscut că a ucis 100 de băieţi cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani, toţi fugari sau orfani care trăiau pe străzile din Lahore. El a scris că i-a sugrumat şi dezmembrat înainte de a-i pune în cuve cu acid şi resturile le-a aruncat într-un râu local.

La domiciliul său, poliţia a găsit sânge pe pereţi şi pe podea, lanţul cu care Iqbal a susţinut că şi-a ucis victimele, precum şi fotografiile mai multora dintre ele în pungi de plastic. Două cuve de acid conţinând resturi umane pe jumătate dizolvate erau la faţa locului, cu o notă în care se spunea că nu au fost aruncate cadavrele pentru ca poliţia să le găsească. În scrisoarea sa, Iqbal a explicat că s-a înecat în râu. Cum trupul său nu a fost găsit, poliţia a început căutarea criminalului, fără succes.

Au arestat patru complici, adolescenţi care locuiau la Iqbal, iar o lună mai târziu, Iqbal s-a predat poliţiei. Deşi jurnalele sale conţineau descrieri detaliate ale crimelor, el a declarat în instanţă că este nevinovat şi că întreaga afacere a fost doar o farsă pentru a atrage atenţia asupra soartei fugarilor din familiile sărace.

Peste o sută de oameni au depus mărturie împotriva lui şi a fost condamnat la moarte prin spânzurare. Judecătorul a spus: „Vei fi sugrumat până la moarte în faţa părinţilor copiilor pe care i-ai ucis. Corpul tău va fi apoi tăiat în 100 de bucăţi şi plasat în acid, aşa cum ai făcut cu aceşti copii. Dar nu a mai apucat să-şi primească pedeapsa. Iqbal şi unul dintre complicii săi s-au sinucis în închisoare în octombrie 2001.

Luis Garavito - Bestia

Garavito, născut în 1957 în Columbia, este un violator şi criminal în serie care a recunoscut că a ucis 147 de băieţi. Doar 139 de crime au fost dovedite şi se crede că numărul victimelor sale ar putea depăşi 300. El însuşi a fost abuzat fizic şi psihologic de tatăl său şi a început foarte tânăr să reproducă aceste abuzuri asupra băieţilor tineri.

S-a deghizat în călugăr sau vânzător ambulant pentru a se apropia de victimele sale, pe care le-a violat înainte de a le macelări. A fost arestat în aprilie 1999. Deşi pedeapsa maximă pentru omor în Columbia înmulţită cu 139 (numărul de cazuri dovedite) a fost de 1.853 de ani şi 9 zile, legile columbiene limitează timpul sederii în închisoare la 30 de ani. Şi pentru că a ajutat poliţia să găsească uele dintre cadavre şi şi-a mărturisit crimele, Garavito şi-a văzut pedeapsa redusă la 22 de ani. Ceea ce înseamnă că Bestia ar putea fi eliberată în curând ...

Charles Edmund Cullen - Îngerul morţii

Cullen, un american născut în 1960, a lucrat în mai multe spitale din New Jersey ca asistent medical. El a mărturisit că a ucis 40 de pacienţi, majoritatea în vârstă, între 1984 şi 2003, dar, ca despre mulţi ucigaşi în serie, se crede că a omorât şi alţi, până la 400, ceea ce l-ar face cel mai sângeros dintre toţi ucigaşii în serie americani.

Cullen şi-a otrăvit pacienţii cu medicamente fără prescripţie medicală sau nu le-a dat medicamentele prescrise. A schimbat spitalele imediat ce au apărut suspiciunile. El a spus că dorea să uşureze suferinţele pacienţilor săi, dar multe dintre victimele sale nu erau deloc bolnave.

A fost condamnat la închisoare pe viaţă fără posibilitatea de libertate conditionată. În prezent, este reţinut în închisoarea de stat din New Jersey. Interesant este că în 2006, el şi-a donat unul dintre rinichi unui frate al unei foste iubite.

Jeffrey Dahmer - Ucigaşul canibal

Dahmer s-a născut în 1960 în Wisconsin. A violat, ucis şi dezmembrat 18 bărbaţi şi băieţi în regiunea Milwaukee, între 1978 şi 1991. El îşi atrăgea victimele, tineri, din cluburi gay, îi ducea în apartamentul său unde-i tortura. Anchetatorii s-au îngrozit ce au găsit în locuinţa sa: fotgrafii cu victimele torturate, bucăţi din membre umane, cadavre dizolvate în acid, oseminte umane, o inimă conservată în congelator. În 1992, Dahmer a fost acuzat de 15 crime şi a condamnat pentru fiecare crimă la 957 de ani de închisoare. La doi ani după ce a fost încarcerat, a fost bătut până la moarte de un alt deţinut. Avea 34 de ani.

Ricardo Ramirez – Ucigaşul nocturn

Ricardo Ramirez s-a născut în Texas în 1960. Tatăl său l-a bătut, iar vărul său, un veteran al Vietnamului, şi-a ucis soţia în faţa lui Ricardo când acesta avea doar 13 ani. Din 1984 până în 1985, acest satanist a terorizat oraşele Los Angeles şi San Francisco.

El intra noaptea în casele victimelor sale, îi împuşca pe bărbaţi în cap, iar apoi bătea, viola şi mutila victimele, cu vârste între 9 şi 60 de ani. Îşi semna crimele desenând pentagrame pe pereţii locuinţelor unde comitea crimele. A fost arestat în 1985 şi condamnat la moarte pentru comiterea a 11 violuri şi 14 crime. În octombrie 1996, Ramirez s-a căsătorit cu Doreen Lioy, o jurnalistă independentă, în închisoare. La 7 august 2006, recursul său a fost respins de Curtea Supremă din California. A murit la spital la 7 iunie 2013, la vârsta de 53 de ani, din cauze naturale, se spune.

Robert Wagner şi John Bunting - Ucigaşii de pedofili

John Bunting, un australian născut în 1966, a făcut parte împreună cu Robert Wagner dintr-un grup care a ucis 12 oameni între 1992 şi 1999, când opt cadavre au fost găsite în butoaie asezate pe o bancă abandonată din Snowdon, un mic oraş sărac din apropiere de Adelaide, Australia.

Ancheta a arătat că Bunting şi complicii săi şi-au torturat victimele folosind o varietate de cuţite, un ferăstrău şi un instrument de prelucrare a metalelor pentru a le produce şocuri electrice în zona organelor genitale.

Bunting, fost militant neo-nazist, şi-a început seria de crime ucigând un bărbat suspect de pedofilie şi asta a continuat să facă împreună cu grupul său de criminali.

La procesul din 2003, instanţa a hotărât că Bunting era liderul grupului şi l-a condamnat de 11 ori la închisoare pe viaţă, fără posibilitatea de eliberare conditionată. Robert Wagner a fost condamnat la 10 pedepse de închisore pe viaţă. La primirea sentinţei a declarat: „Pedofilii făceau lucruri oribile copiilor. Autorităţile nu au făcut nimic. Am decis să acţionez. Am acţionat. Mulţumesc. "

Yang Xinhai – Criminalul fără regrete

Yang s-a născut în 1968 în provincia Henan, China, într-o familie foarte săracă. La 17 ani, a început să călătorească în diferite provincii din China, lucrând ca muncitor. De două ori a fost acuzat de furt şi tentativă de viol şi a primit cinci ani de închisoare. Abia după eliberarea sa în 1999 a început să ucidă. El intra noaptea în casa victimelor sale şi omora tot ce prindea în cale - ţărani în general - cu topoare, ciocane şi lopeţi.

A fost suspectat din cauza comportamentului său bizar din timpul unei anchete de rutină efectuate de poliţie în 2003.

După anchetă, poliţia a constatat că a fost căutat pentru omor în alte patru provincii. După arestarea sa, Yang a recunoscut că a ucis 65 de persoane, a violat 23 şi a rănit grav alte cinci. În februarie 2004, el a fost condamnat pentru 67 de crime şi 23 de violuri şi condamnat la moarte. A fost executat două săptămâni mai târziu. Bărbatul nu şi-a exprimat niciodată regretul.

„Când am ucis oameni, aşa am dorit. Aceasta m-a inspirat să omor mai mult. Nu mă interesează dacă au dreptul să trăiască sau nu. Nu este treaba mea. Nu am nicio dorinţă de a face parte din societate. Societatea nu mă interesează“.

Citeşte şi:

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: