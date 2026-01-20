Video Un judecător american și soția sa, împușcați prin ușă. Ce a făcut atacatorul înainte să tragă

Un incident armat petrecut duminică după-amiază în Lafayette, statul ameican Indiana, în care un judecător și soția sa au fost împușcați, a declanșat o amplă anchetă coordonată de autoritățile locale, statale și federale.

Judecătorul Steven Meyer și soția sa, Kimberly, au fost răniți după ce au fost împușcați în propria locuință, situată pe Mill Pond Lane, în jurul orei 14.15, potrivit FoxNews.

Magistratul a fost lovit în braț, iar soția sa a fost împușcată în șold, potrivit poliției din Lafayette. Ambii au primit îngrijiri medicale și se află în stare stabilă.

La locul atacului au fost găsite mai multe tuburi de cartușe.

Ancheta este în desfășurare și se derulează printr-o colaborare extinsă între Lafayette Police Department, Indiana State Police, biroul șerifului din Tippecanoe, poliția din West Lafayette, procurorii din Tippecanoe County și FBI.

Reacția familiei Meyer

Kimberly Meyer a transmis, prin intermediul poliției, un mesaj de mulțumire către anchetatori și personalul medical.

„Am mare încredere în investigația Poliției din Lafayette și vreau să mulțumesc tuturor agențiilor implicate pentru munca lor”, a declarat ea, adăugând că sprijinul comunității a fost „extraordinar de amabil și plin de compasiune”.

De asemenea, a ținut să mulțumească și echipelor medicale care le-au acordat îngrijiri imediat după incident.

Postul FOX 32 Chicago a confirmat că Steven Meyer este judecător la Tippecanoe Superior Court, informație menționată într-o scrisoare trimisă de șefa Curții Supreme din Indiana, Loretta H. Rush, către judecătorii din întreg statul.

Reacția autorităților locale

Primarul din Lafayette, Tony Roswarski, a condamnat atacul, descriindu-l drept „un act de violență lipsit de sens și inacceptabil” și a dat asigurări că autoritățile se folosesc „toate resursele disponibile” pentru identificarea și prinderea autorului sau autorilor.

„Am o încredere enormă în Poliția din Lafayette și vreau să mulțumesc tuturor agențiilor locale, statale și federale care sprijină această investigație”, a declarat primarul..

Ancheta continuă

Deocamdată, nu a fost anunțată nicio arestare. .

Potrivit unei înregistrări dispeceratului de urgență obținută de CBS, persoana care a semnalat atacul a spus că s-a auzit o bătaie în ușă, cineva a spus „avem câinele dumneavoastră”, apoi gloanțele au pătruns prin ușă.

„Sunt îngrijorată de siguranța tuturor judecătorilor noștri. În timp ce lucrați pentru a rezolva pașnic peste 1 milion de cazuri pe an, nu trebuie doar să vă simțiți în siguranță, ci trebuie să fiți și în siguranță. Orice violență împotriva unui judecător sau a familiei unui judecător este complet inacceptabilă”, a declarat președintele Curții Supreme de Stat, Loretta H. Rush, într-un comunicat.