Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
România va avea în premieră o echipă națională la Raliul Istoric Monte Carlo. Fostul premier Tăriceanu va pilota un model Lancia Fulvia

România va avea în premieră o echipă oficială în cadrul unuia dintre cele mai faimoase raliuri de regularitate din lume, Rallye Monte-Carlo Historique, acolo unde va fi reprezentată de cinci echipaje, la 90 de ani de când Petre Cristea devenea primul și unicul câștigător al Raliului Monte Carlo, anunță Federația Română de Automobilism Sportiv.

Mașina lui Tărciceanu
Mașina lui Tărciceanu

Echipajele au fost anunțate chiar la sediul Țiriac Collection, în prezența lui Ion Țiriac, iar marea surpriză a venit din partea fiicei lui Petre Cristea, Gloria, născută în urmă cu 90 de ani, chiar în ziua în care acesta obținea marea performanță de la Monte Carlo. Aceasta a ținut să le ureze succes celor 10 reprezentanți tricolori de la competiția care va debuta săptămâna viitoare.

Cele cinci echipaje sunt: Adrian Anton Georgescu – Ștefan Marinescu (Renault 5 Alpine - 1981), Adrian Nicolau - Levente Kovács (Ford Escort Mk1 - 1968), Viorel Ognean - Florin Mitea (Ford Escort Mk2 – 1976), Alexis Bizzarilli – Ioan Plămădeală (Fiat X1/9 - 1979) și Călin Popescu-Tăriceanu - Radu Dumitrescu (Lancia Fulvia 1.3 S – 1974).

În memoria lui Petre Cristea, echipa României va avea denumirea oficială „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 Years”. „România are o tradiție în sportul automobilistic, fiind una dintre primele țări care a avut astfel de competiții încă din 1904. Sărbătorim rezultatul unic obținut de Petre Cristea acum 90 de ani, iar acum s-a format, în premieră, și o echipă națională pentru raliul de la Monte Carlo. Este nevoie de minimum cinci echipaje pentru a forma o națională, iar acum am reușit. Este o bucurie ca federația să fie alături de cei 10 sportivi în această aventură”, a declarat Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv.

Organizat de Automobile Club de Monaco (ACM), Monte-Carlo Historique reunește anual sute de echipaje internaționale și recreează atmosfera competițiilor de altădată, fiind un raliu istoric de regularitate. Nu este o simplă cursă de viteză, ci o probă în care timpul, navigația și consistența pe trasee complicate sunt esențiale.

Plecările sunt programate din șase orașe europene diferite (de exemplu, John O’Groats - Marea Britanie, Bad Homburg - Germania, Barcelona - Spania, Torino - Italia, Reims - Franța, plus Monte-Carlo), ceea ce transformă raliul într-o adevărată odisee continentală înainte de sosirea la Monaco. Echipa României a ales să plece de la Monaco spre finișul competiției, urmând să ia startul pe 1 februarie.

Vor fi cinci zile de concurs, este o cursă grea, care se desfășoară pe 3.000 de kilometri. Ultima zi va fi și cea mai dificilă, pentru că vom avea 600 de kilometri, dintre care 150 pe trasee de noapte. Raliul Monte Carlo istoric nu este unul cu probe speciale contra cronometru, așa cum se întâmplă la competițiile deja cunoscute, ci cu viteze impuse de organizator, iar orice abatere atrage penalizări, astfel că va fi extrem de interesant”, a declarat fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu, care va pilota modelul Lancia Fulvia din 1974.

Tăriceanu și copilotul său
Tăriceanu și copilotul său

Pentru prima dată, multe dintre probele de regularitate vor fi desfășurate pe drumuri închise circulației publice, îmbinând tradiția cu siguranța și spectacolul sportiv. Mașinile acceptate pentru 2026 includ orice modele care au făcut parte din Raliul Monte-Carlo între 1911 și 1986, încurajând o gamă mai largă de vehicule istorice și de colecție.

