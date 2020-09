Unul dintre cele mai mari bordeluri ale Europei, pus pe butuci de pandemie

„Am ajuns la capătul puterilor”, a declarat Armin Lobscheid, directorul bordelului pentru un ziar local.

Prostituţia a fost scoasă în afara legii în statul Renania de Nord-Westfalia de la începutul pandemiei. Aproximativ 120 de lucrătoare sexuale lucrează la Pascha, bordelul mai angajând şi alte aproape 60 de persoane în poziţii de bucătari ori coafeze.

Lobscheid a criticat modul în care autorităţile au răspuns în faţa pandemiei, considerând că incapacitatea acestora de a spune clar când vor putea începe unele activităţi economice este catastrofală.

„Ne spun din două în două săptămâni că nu putem să redeschidem. Nu putem face niciun plan în felul ăsta. Poate am fi reuşit să evităm falimentul cu ajutorul băncilor dacă am fi primit promisiuni că am putea reîncepe activitate la începutul anului următor”, a explicat acesta. „Sexul s-a vândut în continuare şi-n pandemie, doar că n-a mai plătit nimeni taxe”, a adăugat Lobscheid.

Unele voci din spaţiul public german se arată îngrijorate de soarta lucrătoarelor sexuale după închiderea bordelurilor, considerând că munca acestora a devenit mult mai periculoasă ca urmare a faptului că prestează serviciile pe piaţa neagră.

În 2006, bordelul din Cologne a intrat în atenţia presei după ce un grup de musulmani au ameninţat că vor exista represalii pentru un anunţ publicitar afişat pe o parte a clădirii bordelului. Anunţul conţinea o imagine în care steagurile celor 32 de ţări care participau la Cupa Mondială din acel an, inclusiv Iran şi Arabia Saudită, erau aşezate lângă o femeie pe jumătate dezbrăcată.