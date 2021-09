Un procuror din Polonia riscă să fie concediat după ce a fost fotografiat complet dezbrăcat în timp ce îşi cumpăra alcool FOTO

Într-o fotografie, procurorul este surprins în timp ce se îndreptă spre casa de marcat cu un bax cu patru doze de bere în mână. Iar în alta este fotografiat din spate în timp ce pare că plăteşte. În alte fotografii bărbatul, care a fost numit la procuratura raională în 2016, pare că rătăceşte pe străzi şi ajunge într-un parc, conform Daily Mail, care a publicat şi fotografii cu bărbatul în cauză.

Fotografiile transmise jurnaliştilor şi publicate de portalul local de ştiri Swidnica24 au devenit virale pe internet. Iar potrivit unor relatări ale martorilor oculari, bărbatul rătăcea pe străzile din Swidnica.

Situaţia a fost raportată la poliţia din oraşul Swidnica, care a trimis ofiţeri să-l aresteze pe bărbat pentru indecenţă publică.

Purtătorul de cuvânt al poliţiei, Magdalena Ząbek, a declarat portalului că bărbatul a fost reţinut, iar apoi a fost „predat familiei sale”.

Procurorul se afla în vacanţă la momentul incidentului, a declarat purtătorul de cuvânt al procuraturii, Tomasz Orepuk.

„Procurorul parchetului districtual din Swidnica, care face obiectul rapoartelor mass-media, a fost imediat suspendat din atribuţiile sale şi au fost iniţiate proceduri pentru neîndeplinirea demnităţii în cadrul biroului său. Pedeapsa disciplinară pentru procuror poate fi un avertisment, o mustrare, reducerea salariului său de bază, o amendă, scoaterea din funcţia deţinută, transferul în alt loc de serviciu sau concedierea sa” a declarat Lukasz Lapczyński, un alt purtător de cuvânt.

Superiorii săi de la procuratură nu au făcut încă o declaraţie oficială despre modul în care îl vor sancţiona pe bărbat, care a început să lucreze ca procuror în urmă cu zece ani şi a fost numit procuror districtual în Swidnica în 2016.

Pe reţelele de socializare însă, unii oameni s-au amuzat pe seama incidentului din Swidnica, în timp ce alţii i-au luat apărarea procurorului, în mod sarcastic, argumentând că bărbatul se afla în concediu în acel moment.

Polish prosecutor faces the sack after walking to the shops NAKED to buy booze while drunk pic.twitter.com/0L1ixawo9j