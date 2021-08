Un bloc de 20 de etaje din Milano, devastat de un incendiu VIDEO

Incendiul a izbucnit duminică seara, la etajele superioare.

Flăcările s-au extins apoi la etajele inferioare” şi au provocat un fum gros, au anunţat pompierii pe contul lor de Twitter.

”Locuitorii edificiului au fost contactaţi telefonic. Nu s-au semnalat persoane dispărute”, au precizat ei duminică seara.

Aproximativ 70 de familii locuiau în imobilul respectiv.

Pompierii au înaintat ”din apartament în apartament, spărgând uşile, pentru a se asigura că nu era nimeni în interior”, însă a existat suficient timp ca oamenii să iasă din bloc, a anunţat primarul din Milano, Giuseppe Sala, citat de Il Corriere della Sera.

Potrivit cotidianului italian, aproximativ 20 de locuitori au fost intoxicaţi uşor din cauza fumului.

Zeci de vehicule de pompieri şi de ambulanţe au fost trimise la intervenţie.

Video of the terrifying fire at Via Antonini, Milano this afternoon.. @Agenzia_Ansa pic.twitter.com/IvvxSlaKf3