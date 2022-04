Ucrainenii din zonele ocupate de ruşi, obligaţi să folosească rubla ca mijloc de plată

În două sate ucrainene de lângă oraşul Melitopol, ocupanţii ruşi le-au transmis oamenilor de afaceri locali că pot să-şi deschidă magazinele, cafenelele şi alte centre de alimentaţie şi petrecere a timpului liber, însă dacă îndeplinesc mai multe condiţii: să renunţe la produsele autohtone, să vândă produse fabricate în Crimeea ocupată şi să înceapă să introducă o "zonă pentru ruble", a mai anunţat administraţia militară regională într-un comunicat de presă.

Un număr semnificativ de locuitori din această regiune refuză să coopereze cu invadatorii ruşi, potrivit sursei citate.

Impunerea rublei ca monedă de circulaţie este o practică pe care ruşii au folosit-o şi în cel de-al Doilea Război Mondial, după 23 August 1977. Arhivele consemnează faptul că s-a încercat acest lucru în Dobrogea.

Amiralul Horia Macellariu a considerat cerinţa sovieticilor ca fiind „cea mai grea misiune“.

Cum luarea unei astfel de decizii îl depăşea, a avertizat Guvernul României şi la Constanţa a ajuns o delegaţie formată din reprezentanţi ai Ministerului de Finanţe, ai Băncii Naţionale şi Ministerului Economiei. Amiralii ruşi şi un căpitan de rangul I au purtat discuţii cu delegaţia Guvernului român şi li s-a transmis că nu poate fi acceptată circulaţia rublei. În schimb, Guvernul României le-a oferit ocupanţilor ruşi suma de 350 de milioane de lei. Culmea, aflăm din mărturiile lui Macellariu, aceştia au refuzat iniţial oferta, inclusiv invitaţia la masă.

„M-am simţit în armistiţiu şi aliat, nu am capitulat fără condiţii. M-am socotit în condiţiile propuse de domnul Molotov, am fost un român şi un comandant român într-o situaţie grea, pe umerii căruia apasă prestigiul, suveranitatea neamului şi a ţării. M-am comportat potrivit protocolului dreptului graniţelor. Am fost prietenos, demn, şi nu slugarnic. Eu personal puteam fi oricum, dar ca agent al neamului şi ţării noastre, eu nu puteam fi decât cu ei. M-am găsit fără să ştiu şi fără să-mi dau seamă între ciocan şi nicovală: una îmi spunea guvernul de la 23 august 1944 şi alta armata sovietică“, a mărturisit după decenii cel pe umerii căruia a apăsat libertatea şi integritatea teritorială a ţării.