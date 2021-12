Ucraina intenţionează să creeze forţe de rachete de coastă până în 2026

„O nouă ramură a forţelor armate, forţele de rachete de coastă, este în curs de dezvoltare. Acestea vor fi formate până în 2026. Vor include trei divizii de rachete de coastă Neptune. Până în al doilea trimestru al anului viitor, prima divizie a acestui complex modern va fi complet formată, care va fi în curând în alertă”, se arată în comunicatul care îl citează pe Neizhpapa.

Conform comandantului Marinei, forţele navale ucrainene îşi măresc rapid capacităţile de luptă datorită sprijinului celei mai înalte conduceri militare şi politice a statului, precum şi ţărilor membre NATO. El a amintit că în acest an, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a aprobat strategia de dezvoltare a marinei ţării până în 2036. Conform programului, dezvoltarea forţelor de suprafaţă implică construcţia de nave din clasa „corvette”. Prima astfel de navă este construită pentru Ucraina în Turcia, fiind realizată în proporţie de 75-80%, a spus Neizhpapa. În cursul anului 2023, este planificată începerea testelor acestei nave, precum şi recepţionarea celei de-a doua nave din această clasă.

Neizhpapa a menţionat că Ucraina a ajuns la un acord cu Marea Britanie privind construcţia a opt nave dotate cu rachete, achiziţionarea de nave antimine, rachete mare-mare şi construirea a două baze navale la Oceakov şi Berdiansk pentru Marina Ucraineană.

În plus, după cum a raportat agenţia Ukrinform, în acest an Marina ucraineană a primit o escadrilă de drone de atac, dotată cu drone turceşti Bayraktar, şicare este acum în alertă.