Ucraina a capturat de la ruşi un lansator de rachete termobarice şi l-a folosit împotriva lor. Cum acţionează aceste bombe devastatoare VIDEO

Informaţia a fost confirmată pentru The Times de Serghei Bratchuk, purtător de cuvânt al administraţiei militare ucrainene din regiunea Odesa, scrie Digi24.

„Acest armament de producţie rusească a fost confiscat de la invadatori în perfectă stare de funcţionare, iar acum distruge inamicii!”, a precizat Bratchuk. Potrivit acestuia, forţele ucrainene l-au folosit pentru a trage asupra poziţiilor forţelor ruse lângă Izium, în estul Ucrainei.

În 3 martie, armata ucraineană a pus mâna pe un lansator de acest tip în regiunea Cernihiv. Un altul a fost confiscat în 30 martie în regiunea Harkov.



FOTO Twitter

#Ukraine: The Ukrainian forces captured another very potent Russian TOS-1A thermobaric multiple rocket launcher. Due to the broken tracks it was abandoned by the Russian army in Novyi Bykiv, #Chernihiv oblast.



This is the third verified loss of this type since day one. pic.twitter.com/palaCeR6NH