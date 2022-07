Staţie de transport în comun din Mîkolaiv, vizată de un atac: Cel puţin cinci morţi şi şapte răniţi FOTO VIDEO

Imagini de la acest atac efectuat de ruşi au fost distribuite pe Telegram de guvernatorul regional Vitali Kim.

„Se ştie că sunt deja şapte răniţi şi cinci morţi”, scrie oficialul ucrainean.

Informaţia a fost confirmată de primarul oraşului Mîkolaiv, Oleksandr Sinkevici.

Potrivit acestuia, o explozie cauzată de obuze s-a produs într-o staţie de transport în comun la scurt timp după declanşarea sirenelor antiaeriene.

Today, russian nazis again shelled Mykolaiv and killed civilians.

This is another terrorist attack committed by russians.



Ukraine needs heavy weapons for defense. Give us ATACMS missiles and more HIMARS to stop these bastards.#russiaisateroriststate #StopRussianAggression pic.twitter.com/6U0Xgsg89o