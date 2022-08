Prima navă a Naţiunilor Unite încărcată cu 23.000 de tone de grâu este pregătită să părăsească Ucraina

Prezent în portul Pivdenni, în oraşul Iujnîi, pentru a asista la încărcarea navei MV Brave Commander, ministrul Oleksandr Kubrakov a indicat că „nava se va îndrepta spre Africa, Etiopia fiind ultima ţară de livrare".

„Sper că mai multe nave închiriate pentru Programul Alimentar Mondial (PAM) vor veni în porturile noastre. Sper că vor mai fi încă 2-3 nave în curând”, a continuat el.

Oficialul ucrainean a scris pe Twitter, ulterior, că încărcătura este completă şi barca era gata de plecare, fără a oferi o dată precisă.

The🚢 BRAVE COMMANDER loaded with 23 000 tons of 🌾wheat is ready to leave the Pivdennyi Sea Port. Grateful to @MarianneAtWFP @WFP, Esteban Sacco @OCHA_Ukraine & Denise Brown @UN for the successful joint work. pic.twitter.com/HvE46sXaFN