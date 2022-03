Patriarhul Constantinopolului spune că este „o ţintă pentru Rusia“. De ce l-a pus pe lista negră Moscova?

"Patriarhia noastră şi eu însumi, ca persoană, am devenit o ţintă", a declarat patriarhul Bartolomeu I într-un interviu acordat miercuri seară pentru postul de televiziune CNN Turk.



Atribuirea de către Patriarhia ecumenică a Constantinopolului, al cărei sediu se află la Istanbul, a statutului de "Biserică autocefală" - adică independentă - pentru Biserica Ortodoxă din Ucraina a nemulţumit Rusia atât de mult, încât această ţară vrea acum să îl pedepsească, a explicat Bartolomeu I.

"Vedem astăzi cât de mare dreptate am avut atunci când am acţionat astfel (...) Ne-ar plăcea totuşi ca statul şi Biserica rusă să nu arate atât de multă animozitate, faţă de mine şi de Patriarhie, şi să accepte această decizie", a adăugat el.

Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului spune că este „ o ţintă pentru Rusia'' . De ce l-a pus pe lista negră Moscova?

"Dar nu este cazul, Patriarhia şi eu însumi, ca persoană, am devenit o ţintă", a mai spus patriarhul ecumenic al Constantinopolului.

Bartolomeu a dezvăluit că a efectuat o vizită la consulatul Ucrainei din Istanbul pentru a-şi exprima sprijinul faţă de această ţară şi că a purtat o discuţie prin telefon cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

"Ne-a cerut să ne rugăm şi noi vom face bucuroşi acest lucru. El dă un exemplu pentru poporul său. Ei nu vor să se predea şi au dreptate. De ce ar renunţa la libertatea lor în faţa ocupanţilor?", a adăugat Bartolomeu I.

Vorbind despre preşedintele rus şi invadarea Ucrainei, patriarhul ecumenic al Constantinopolului a declarat: "Vladimir Putin este foarte inteligent, foarte dinamic. Cum a putut să ia o astfel de decizie? Acum toată lumea îl detestă".

Patriarhia Constantinopolului a recunoscut în octombrie 2018 Biserica independentă a Ucrainei, stârnind nemulţumirea Bisericii Ortodoxe Ruse, care a denunţat "o schismă" şi a rupt legăturile cu Constantinopolul.

Multe alte biserici ortodoxe s-au abţinut însă de la recunoaşterea acelei noi biserici autocefale.