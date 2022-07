Panică pe o plajă din Turcia. Oamenii au confundat un ţipar cu un rechin şi l-au gonit cu un mop VIDEO

În imaginile apărute pe reţelele sociale se vede cum oamenii se panichează şi se retrag pe mal. Un bărbat rămâne în apă, ia o mătură şi îndepărtează ţiparul, confundat de oameni cu un rechin, scrie Observator.

Autorităţile din Mermaris au venit cu clarificări în urma incidentului, spunând că în zonă nu există rechini.

După ce două femei au fost ucise de rechin în Egipt, oamenii sunt mult mai precauţi şi panicaţi de eventualele pericole.

📹| The shark, which was seen on the Marmaris coast, was removed by the citizens "by hitting its head with a floor mop". pic.twitter.com/xlwRohbsD4