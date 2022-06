Olena Zelenska, despre cum e să fii ţinta numărul 2 a Rusiei: „Când le vezi crimele îţi dai seama că sunt capabili de orice”

„Când le vezi crimele îţi dai seama că sunt cu adevărat capabili de orice”, a declarat Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, ca răspuns la o întrebare a celor de la The Guardian despre cum e să fii ţinta numărul 2 a Rusiei. „Am sentimentul că mă aflu într-o realitate paralelă”, a spus soţia preşedintelui.

În cadrul interviului, Olena Zelenska a vorbit despre caracterul soţului său, care a impresionat pozitiv întreg mapamondul.

„Este genul care, mai mult decât oricine altcineva, ori de câte ori au existat situaţii în care toată lumea spune că este imposibil, a reuşit întotdeauna să vadă soluţia şi să găsească problema, şi a fost capabil să-i inspire şi pe alţii”, potrivit The Guardian

Ea afirmă că nu a sesizat nicio diferenţă în starea lui de spirit în ultimele luni. „ Nu sunt îngrijorată pentru sănătatea lui psihică, ci pentru sănătatea lui fizică – el se îmbolnăveşte întotdeauna după perioade dificile. Se relaxează, apoi se duce şi ia un virus. Încerc să am grijă de el în acest sens, dar, ca tuturor bărbaţilor, nu-i place să-şi verifice temperatura sau tensiunea arterială”, a mai declarat Olena Zelenski.

Un ingredient cheie este reprezentat de disciplină. Din pricina faptului că este mai glumeţ, oamenii presupun deseori că ea este partea disciplinată în relaţie, în timp ce el este creativul. „Dar, de fapt, disciplina este al doilea lui nume”, afirmă ea. „Alarma sună şi el se ridică, se spală pe dinţi, se îmbracă şi pleacă. Îi ia cinci minute, în timp ce eu mă mai învârt încă jumătate de oră. Are aceste calităţi, din punct de vedere psihologic, de a rezista la stres şi de a fi disciplinat”, a mai declarat soţia liderului ucrainean.

Caracterul lui Volodimir Zelenski, prezintă corespondentul The Guardian, l-a transformat într-un lider competent în timpul războiului.

Cu ajutorul abilităţilor sale de comunicare, o parte din succes i-a fost asigurat. „Îşi aminteşte textele foarte repede şi le poate spune cu încredere”, declară soţia lui Volodimir Zelenski. „Ştie să lucreze cu camerele. El nu joacă teatru – doar are abilităţile pentru a comunica bine. În ceea ce mă priveşte, mi se pare incredibil de greu să vorbesc în public, sunt stresată de fiecare dată, dar pentru el este natural”, a mai spus Olena Zelenska.

Vorbind despre noaptea invaziei, soţia preşedintelui ucrainean a spus că nu avea nici paşaportul pregătit.





„Am avut senzaţia că mă aflu într-o realitate paralelă, ca şi cum visam, un sentiment suprarealist... ca şi cum aş juca un joc pe computer şi a trebuit să trec anumite niveluri pentru a mă găsi acasă. Dar, de asemenea, ţineam totul împreună şi am avut acest zâmbet ciudat pe faţă toată ziua, pentru că încercam să nu le arăt copiilor panica. Am urmat doar ordinele securităţii, am mers unde ni s-a spus”, a explicat ea, la trei luni de la începutul invaziei.





După ce a primit scurte instrucţiuni de la soţul ei, preşedintele Zelenski, ea a spus că a rămas singură şi a mers să-şi verifice cei doi copii, Kirilo, în vârstă de 9 ani, şi Oleksandra, în vârstă de 17 ani.





Erau deja trezi şi îmbrăcaţi şi păreau să înţeleagă ce se întâmplă, a explicat ea. Abia în seara zilei de 24 februarie şi-a putut revedea soţul, scurt, însă Prima Doamnă nu a dezvăluit încă unde a avut loc întâlnirea. Zelenska a fost mutată într-un loc sigur şi în acele zile se temea că nu îşi va mai vedea niciodată soţul.