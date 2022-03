O rachetă a lovit mai mulţi oameni din Harkov care aşteptau la coadă să primească ajutoare| VIDEO

Imaginile au fost surprinse de o cameră de supraveghere de lângă sediul unei companii ucrainene de curierat, Nova Poshta, care a devenit un centru de „distribuire de ajutoare umanitare către organizaţiile caritabile şi luptătorii voluntari în Ucraina”, potrivit The Guardian.

„Ruşii au bombardat centrul Nova Poshta din Harkov, unde localnicii primesc ajutoare umanitare. Iată imagini cu o rachetă lovind mulţimea de civili care stau la coadă”, a scris pe Twitter Oleksandra Matviiciuk, de la Centrul pentru Libertăţi Civile.

Russians fired on the Nova Poshta postal department in Kharkiv, where Kharkiv residents were receiving humanitarian aid. Here the video of a rocket hitting a crowd of civilians in line#RussiansWarCrimes pic.twitter.com/BvszqcI0s1