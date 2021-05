Marea Britanie a ajuns la cel mai mic număr de internări şi decese din cauza COVID-19

În prezent, un britanic din 40.000 riscă să ajungă acum la spital, iar asta a schimbat modul de viaţă al locuitorilor.

„Sunt regiuni în Anglia care sunt covid free, nu se mai înregistrează morţi din cauza covidului. Ne putem, în sfârşit relaxa şi bucura de vreme, avem voie să ne întâlnim şase persoane, afară, s-au deschis restaurantele”, a spus un asistent medical din UK.

Un cercetător a constat în urma analizării datelor COVID, că programul de vaccinare a redus infectările simptomatice cu 90%.

În plus, el spune că britanicii se simt deja mai optimişti şi mai relaxaţi datorită vaccinurilor.

„Eu am fost vaccinat acum două zile cu Moderna, nu am avut side efect-uri, adică în afară de o durere în braţ şi o uşoară ameţeală nu am simţit absolut nimic, a fost ok, procesul de vaccinare funcţionează foarte bine”, a povestit o persoană care s-a vaccinat.