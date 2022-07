LIVE TEXT Război în Ucraina. Putin ar putea folosi ameninţările nucleare  pentru a descuraja contraofensiva armatei ucrainiene. Germania şi-a redus ajutorul militar

UPDATE 06.25 Ce a mai rămas din Toshkivka, regiunea Lugansk după invazia Rusiei.

UPDATE 05.13 Kremlinul poate folosi ameninţările nucleare pentru a descuraja ofensiva Ucrainei - ISW

Preşedintele rus Vladimir Putin ar putea folosi ameninţările nucleare pentru a descuraja o contraofensivă a Forţelor Armate ale Ucrainei asupra regiunilor ocupate temporar Herson, Zaporizhzhia, Doneţk şi Lugansk. Această versiune a fost prezentată de analiştii Institutului American pentru Studiul Războiului ( ISW ).

„În cazul anexării teritoriilor ocupate ale Ucrainei, Putin poate declara direct sau indirect că doctrina rusă, care permite folosirea armelor nucleare pentru apărarea teritoriului Federaţiei Ruse, se aplică noilor teritorii anexate”, sugerează ISW.

Potrivit experţilor, astfel de acţiuni ale dictatorului de la Kremlin ameninţă Ucraina şi partenerii săi cu un atac nuclear în cazul în care contraofensivele ucrainene pentru eliberarea teritoriului ocupat de Federaţia Rusă continuă.

"Putin ar putea crede că ameninţarea armelor nucleare sau utilizarea lor va restabili descurajarea Rusiei. În acest caz, Ucraina şi partenerii săi occidentali vor avea un interval de timp semnificativ mai scurt pentru a desfăşura o contraofensivă înainte ca Kremlinul să anexeze teritoriul ocupat", avertizează analiştii.

Anterior, Casa Albă a anunţat că Federaţia Rusă intenţionează să anexeze teritoriile ucrainene ocupate în cursul unei invazii pe scară largă a Ucrainei.

„Kremlinul nu a dezvăluit un interval de timp pentru „referendum”, dar împuterniciţii ruşi din aceste teritorii spun că acesta va avea loc mai târziu în acest an, probabil în acelaşi timp cu alegerile regionale din Rusia”, a declarat John Kirby, Securitatea Naţională a SUA. Coordonatorul de comunicaţii strategice al Consiliului.

După cum a raportat UNIAN, la 14 iulie, consilierul şefului Administraţiei Militare Regionale Herson, Serhiy Khlan, a declarat că, în loc să se pregătească pentru „referendumul” planificat în Oblastul Herson, ocupanţii şi colaboratorii se schimbă şi fug.

Între timp, şeful Administraţiei Militare Regionale Lugansk, Serhiy Gaidai, a spus că ocupanţii ruşi doresc să organizeze un „referendum” cu privire la alăturarea Forţelor Aeriene Orlo în Rusia mai devreme decât data planificată.

UPDATE 04.31 Armata ucraineană a distrus un radar rusesc de ultimă generaţie la Lazurny

Militari ai Forţelor Armate ale Ucrainei au distrus staţia radar rusă de ultimă generaţie 48Y6-K1 „Pidlit” din Lazurny, regiunea Herson. Purtătorul de cuvânt al şefului administraţiei militare de la Odesa, Serhii Bratchuk, a relatat acest lucru în Telegram .

"În timpul loviturii de la Lazurny, Forţele Armate Ruse au distrus un radar rusesc de ultimă generaţie. Acesta este 48Я6-К1 "Pidlit" - o staţie radar cu trei coordonate în stare solidă, cu un radar universal şi detecţie de ţinte aeriene la altitudini joase şi extrem de joase într-un mediu complex de obstacole”, a spus Bratchuk. În special, această staţie radar este destinată emiterii desemnării ţintei pentru sistemele de apărare aeriană S-300, S-400 etc.

„Furnizarea de date de acest tip de radar către forţele de apărare aeriană ale Rusiei a început în 2015, iar astăzi este atât cel mai „modern” cât şi cel mai puţin obişnuit radar”, a adăugat el.

Bratchuk a subliniat că Forţele Armate ale Ucrainei continuă să testeze instalaţiile de apărare aeriană ale inamicului. „Dar cel mai interesant este că staţia radar a fost distrusă în regiunea Herson, la peste 100 km de poziţiile ocupate în prezent de Forţele Armate”, a subliniat el.

UPDATE 02.19 Bătălii pentru Donbas: un expert militar a numit oraşele care vor deveni cele mai fierbinţi locuri

Oraşele Siversk, Slovyansk şi Bakhmut din regiunea Doneţk ar putea deveni cele mai fierbinţi locuri din Donbas - eforturile principale ale ocupanţilor ruşi se vor concentra pe capturarea acestor teritorii. Această opinie a fost exprimată de expertul militar Serhiy Grabskyi în emisiunea unui teleton de informare.

„Eforturile principale ale inamicului vor fi concentrate în aşa-numitul triunghi - Siversk, Slovyansk şi Bakhmut. Dacă stabilim pe direcţii, atunci direcţia principală pare să fie Siversk în primul rând, următoarea este Bakhmut şi a treia Slovyansk, Kramatorsk. Slovyansk şi Kramatorsk sunt o mare aglomeraţie urbană. Adică inamicul va încerca să ne disloce de pe marginea Siversk", spune Grabskyi.

În continuare, potrivit expertului, ruşii se vor deplasa în direcţia Bakhmut.

"Evident, conform planurilor sale, putem prezice încercările lui de a avansa spre Slovyansk. Dar situaţia de acolo este mult mai dificilă pentru el", a spus Grabskyi. .

UPDATE 01.27 Zelensky a explicat de ce este important ca Ucraina să pună capăt războiului cu Rusia înainte de venirea iernii

Este important ca Ucraina să pună capăt războiului cu Rusia înainte de iarnă, a declarat şeful Biroului Preşedintelui Ucrainei, Andriy Yermak într- un interviu pentru „NV” . Potrivit acestuia, dacă acest lucru nu se va face, ocupanţii ruşi vor avea suficient timp să construiască o apărare mai puternică.

Yermak a explicat că obiectivul principal al Ucrainei este doar să învingă ocupantul, dar pentru aceasta armata are nevoie de suficiente arme şi echipamente.

"Au propriul lor caracter, au propriul lor profesionalism. Au de toate, cu excepţia echipamentului suficient, a armelor suficiente. Sarcina principală a Lend-Lease este ca noi să obţinem totul la timp. Este foarte important pentru noi să nu intrăm în iarna. După iarnă, când ruşii vor avea mai mult timp să sape, cu siguranţă va fi mai greu. Este foarte important pentru noi să nu le dăm o asemenea oportunitate", a subliniat Yermak.

Răspunzând la o întrebare despre mandatul preşedintelui Volodimir Zelenskii de a dezocupa sudul ţării şi posibilitatea de a face acest lucru înainte de începutul iernii, Yermak a menţionat că Ucraina va fi dezocupată, dar termenii eliberării de invadatori nu pot fi precizaţi, pentru că vieţile oamenilor sunt în spate.

„Avem o mare dorinţă şi avem o înţelegere absolută că trebuie făcută. Dar acesta este un subiect în spatele căruia se află viaţa oamenilor. Prin urmare, există o dorinţă, o înţelegere absolută că trebuie făcută - şi asta este ideea. Să sfătuim mai bine dacă se va întâmpla”, a subliniat el.

Potrivit şefului PO, este vorba despre eliberarea nu doar a anumitor regiuni ale Ucrainei, ci despre dezocuparea întregului teritoriu ucrainean capturat de inamic.

"Este o muncă grea. Când te confrunţi cu un inamic care are mult mai multe arme şi oameni. Trebuie să câştigăm, păstrând în acelaşi timp cât mai mulţi dintre oamenii noştri posibil", a spus Yermak.

Pe 11 iulie, Volodimir Zelenskii a spus că sarcina Forţelor Armate ale Ucrainei este dezocuparea întregului teritoriu ucrainean . Anterior, într-unul dintre interviuri, ministrul apărării Oleksiy Reznikov, vorbind despre sarcina de a readuce sudul Ucrainei sub controlul Kievului, a spus că preşedintele a ordonat comandantului şef al Forţelor Armate să dezvolte astfel de un plan.

"Înţelegem că din punct de vedere politic este foarte necesar pentru ţara noastră. Preşedintelea cerut Comandantului Militar Suprem să elaboreze planuri. După aceea, Statul Major General îşi face temele şi spune că pentru atingerea acestui scop avem nevoie de „A”, „B” şi "C", - a spus el.

Potrivit lui Oleksiy Danilov, secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare, armata înţelege mai bine în ce direcţie şi în ce ordine ar trebui să se desfăşoare operaţiunile de luptă şi au un program destul de flexibil, care depinde de multe circumstanţe. Cu toate acestea, potrivit lui Oleksiy Arestovych, consilierul şefului OP, este nevoie de o cantitate decentă de vehicule blindate pentru trecerea la o contraofensivă .

UPDATE 00.51 Ministerul rus al Apărării a declarat că distrugerea Teatrului Dramatic Mariupol a avut loc „din cauza detonării muniţiei în interiorul clădirii”

Ei au mai spus că mirosul de cadaver din oraş a fost cauzat de „depozitele ascunse de peşti putrezici” nu din cauza numărului mare de morţi.

