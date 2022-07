LIVE TEXT | Război în Ucraina. Lupte grele în Lugansk. De ce Lukaşenko nu dă ordin de implicare a armatei Belarusului

UPDATE 07.19 Zelenski: Nu trebuie să căutaţi o logică în acţiunile teroriştilor. Armata rusă nu ia pauze

Volodimir Zelenski a afirmat, într-un discurs adresat ucrainenilor, că armata rusă nu ia pauze, astfel că şi atunci când nu sună sirenele acest lucru este perceput ca „o parte a terorii”.

„Nu trebuie să căutaţi o logică în acţiunile teroriştilor. Armata rusă nu ia pauze. Are o misiune – să ia vieţile oamenilor, să intimideze oamenii – aşa că şi câteva zile fără sirene sunt simţite ca parte a terorii. În această seară, Kievul şi aproape toată Ucraina au auzit din nou sirenele. Există informaţii de atacuri în regiunea Hmelnîţkîi.

Misiunea noastră este să rezistăm, să avem grijă de noi, inclusiv de emoţiile noastre, să ajutăm la apărarea ţării atât cât se poate, să protejăm statul, atât cât va fi necesar pentru victoria noastră”, a spus Zelenski în discursul de marţi seară.

UPDATE 05.54 Expertul militar Jdanov a explicat de ce lui Lukaşenko îi este frică să trimită trupe în Ucraina

Cunoscutul expert militar Oleg Jdanov a explicat de ce Aleksandr Lukaşenko nu dă ordin de implicare a armatei Belarusului în războiul din Ucraina. El şi-a exprimat opinia cu privire la această chestiune pe emisiunea TSN.

După cum a menţionat Jdanov, de îndată ce va fi dat un astfel de ordin, trupele belaruse se vor supune Statului Major al Federaţiei Ruse şi vor deveni parte a forţelor armate ale „Statului Uniunii”.

„În ianuarie, aceste exerciţii „Uniune Resolve” au rezolvat problema unirii forţelor de securitate ale „Statului Unirii”. Acesta a fost scopul exerciţiilor. Până în prezent, de fapt, a mai rămas doar o astfel de procedură - e necesar ca Lukaşenko să dea ordin să-şi folosească forţele armate. Acestea vin automat sub comanda Statului Major al Federaţiei Ruse şi vor acţiona ca forţele armate unificate ale „Statului Uniunii”. De aceea lui Lukaşenko îi este frică să rupă chiar şi o mică parte din el însuşi”, a spus Jdanov.

Potrivit expertului, Lukaşenko evită o astfel de dezvoltare în toate modurile posibile, deoarece armata pentru el este acum „singurul picior al scaunului pe care stă, care nu a fost încă tăiat”. „Este de acord să dea muniţie, este de acord să dea echipamente pentru depozitare pe termen lung, dar păstrează armata”.

UPDATE 04.22 Forţele armate ucrainiene au distrus sisteme „Uragan” ale ruşilor.

Unităţile de artilerie ale Forţelor de Operaţii Speciale (SSO) ale Ucrainei au distrus mai multe lansatoare de rachete multiple ruseşti ( RSV ) „Uragan”.

„Ocupanţii şi-au adus Uragan MLRS şi toate echipamentele necesare pentru funcţionarea lor într-un loc foarte convenabil pentru ei, aşa cum credeau ei. Şi, din păcate, în mod tradiţional se pregăteau să tragă în poziţiile Forţelor de Apărare. Şi ceea ce este cel mai teribil. - pentru a lovi populaţia civilă." spune SSO.

Operatorii SSO al Ucrainei le-au transmis mai multe „salutări” de la drone şi apoi au ajustat focul de artilerie.

S-a raportat anterior că armata rusă a pierdut aproximativ 115.000 de soldaţi în Ucraina începând cu 24 februarie. Acest număr include atât morţii, cât şi răniţii, a declarat Mykhailo Podolyak, consilier al şefului biroului preşedintelui.

UPDATE 03.07 Locuitorii din Mariupol primesc doar cinci litri de apă potabilă pe săptămână

Primarul Mariupolului relatează că, pentru a face rost de apă, oamenii sunt nevoiţi să stea la coadă încă de dimineaţă şi să aştepte câteva ore. Drept urmare, localnicii primesc doar 5 litri de apă timp de o săptămână.

Mariupol residents receive only five liters of drinking water per week#Mariupol City Council reports that in order to get water, people are forced to queue from the very morning and wait for several hours. As a result, local residents receive only 5 liters of water for a week. pic.twitter.com/ZGUzBFplJ3 — NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2022

UPDATE 02.45 Ministerul Afacerilor Interne a povestit despre şoferul care a salvat peste 500 de luptători în Donbas

Un şofer militar al Gărzii Naţionale a Ucrainei a salvat peste 500 de luptători în Donbas sub foc, a raportat în Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei. El a efectuat misiuni de luptă direct pe prima linie în regiunea Doneţk încă din primele zile ale invaziei pe scară largă a Federaţiei Ruse. Bărbatul a dus sute de camarazi răniţi din Garda Naţională şi din alte unităţi militare într-o zonă sigură.

"Uite, în viaţa paşnică, profesia de şofer este considerată obişnuită, obişnuită la noi în ţară. Dar în război, nu există muncă secundară. Fiecare este bucătar, medic, şofer - o unitate strategică. În timpul operaţiunilor militare, importanţa creşte de o sută de ori. Acolo, toată lumea este erou. Dar nimeni, credeţi-mă, nimeni nu se consideră a fi aşa. Ei pur şi simplu îşi fac treaba cu abnegaţie", a spus el.

Serhîi a intrat în rândurile Gărzii Naţionale încă din 1999. Serhiy are în spate mii de kilometri de drumuri în timp ce îndeplineşte misiuni oficiale şi de luptă.

UPDATE 00.26 Serie de decese ciudate ale managerilor de top ruşi

În Rusia continuă o serie de decese ciudate ale managerilor de top Lângă St.Petersburg corpul directorului companiei contractante #Gazprom , Yuri Voronov, a fost găsit cu o rană de glonţ în cap. Aceasta este a cincea moarte misterioasă a managerilor ruşi de rang înalt legaţi de Gazprom din 2022.

In #Russia a series of strange deaths of top managers continues



Near St.Petersburg body of director of contractor company #Gazprom, Yuri Voronov, was found with a bullet wound in head.



This is fifth mysterious death of high-ranking Russian managers linked to Gazprom since 2022. pic.twitter.com/AUrknRNPFt — NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2022

UPDATE 00.01 Lupte grele au loc lângă Lysychansk - Gaidai

La periferia regiunii Lugansk, lângă Lîsîchansk, au loc lupte grele cu trupele invadatoare ruseşti, a anunţat şeful Administraţiei Militare Regionale Lugansk, Serhii Gaidai, pe pagina sa de Facebook .

Potrivit acestuia, acum regiunea Doneţk este ţinta numărul unu a ocupanţilor ruşi.

„La periferia regiunii Luhansk, lângă Lîsîchansk, au loc bătălii grele. Inamicul a folosit o mulţime de forţe şi mijloace, el încearcă în mod constant să construiască puncte de trecere pentru a transfera şi mai multe echipamente. Cu toate acestea, rasiştii suferă multe pierderi, spitalele din teritoriile ocupate sunt supraaglomerate”, a raportat Gaidai. El a remarcat că în ultimele zile, apărătorii ucraineni au distrus cu succes depozitele de muniţii inamice adânc în spatele frontului. Datorită acestui fapt, acţiunile inamicului pe câmpul de luptă sunt încetinite. De asemenea, trupele ruse retrag echipamente în regiunea Doneţk.

UPDATE 19.50 Separatiştii pro-ruşi au confiscat două nave sub pavilion străin la Mariupol

Separatiştii susţinuţi de ruşi au confiscat două nave sub pavilion străin în oraşul-port Mariupol, din estul Ucrainei, spunând că sunt acum „proprietate de stat”, în primele astfel de măsuri împotriva transportului comercial, potrivit Reuters. UPDATE 17.25 Gruparea Wagner recrutează deţinuţi din închisori pentru a lupta în războiul din Ucraina

Rusia a început să recruteze oameni care să lupte în războiul din Ucraina, atât din închisori, cât şi din companii din ţară. Grupul de mercenari Wagner se ocupă de unele eforturi de convingere a oamenilor. Recrutările vin în contextul în care armata suferă pierderi împortante pe frontul ucraienan. UPDATE 17.00 Sloviansk, noua ţintă a armatei ruse. „Bombardament masiv” într-o piaţă din oraş: cel puţin un mort VIDEO

Oraşul Sloviansk - următoarea ţintă a armatei ruse în estul Ucrainei - este supus unui bombardament masiv, a declarat marţi primarul localităţii, Vadim Liah, care îi îndeamnă pe locuitori să se adăpostească, relatează AFP. „Sloviansk! Bombardament masiv al oraşului. Centrul, nordul. Toată lumea să rămână la adăpost!”, scrie într-o postare pe Facebook Vadim Liah, primarul acestui oraş cu aproximatv 100.000 de locuitori înainte război. UPDATE 15.30 Teritoriul din vecinătatea Ambasadei Marii Britanii la Moscova a fost redenumit „Piaţa Republicii Populare Lugansk”

Serghei Sobianin, primarul Moscovei, a semnat o ordonanţă prin care zona din apropierea Ambasadei Marii Britanii a fost redenumită Piaţa Republicii Populare Lugansk (LPR). Suprafaţa situată în zona Arbat de-a lungul digului Smolenskaia, între strada Protocinîi şi ieşirea spre strada Novîi Arbat, aproape de clădirea Ambasadei Marii Britanii, a primit numele de „Republica Populară Lugansk”, se arată în comunicatul primăriei Moscovei. UPDATE 14.10 Guvernatorul din Odesa îi îndeamnă pe ruşi să capituleze: „Gândiţi-vă la familiile voastre. Cei dragi au nevoie de taţi” Maksym Marchenko, guvernatorul regiunii Odesa, a lansat marţi un apel către forţele ruse, pe care le îndeamnă să capituleze. Mesajul vine după ce săptămâna trecută un bloc de apartamente a fost bombardat şi temerile referitoare la încercarea de cucerire a acestui oraş au crescut. „Ucrainenii sunt gata să-şi apere casele şi pe cei dragi până la ultimul. Gândiţi-vă şi la familiile voastre. Cei dragi au nevoie de taţi, soţi şi fii sănătoşi care trăiesc, au nevoie de ei acasă”, a scris Marchenko pe canalul său de Telegram, conform The Guardian. UPDATE 13.38 Ramzan Kadîrov, scenetă de prost gust care are ca subiect „capitularea” Ucrainei. Zelenski este interpretat de un actor rus VIDEO

Liderul cecen, Ramzan Kadîrov, a angajat un actor care să joace rolul lui Volodimir Zelenski într-o scenetă în care acesta semnează actul de capitulare a Ucrainei în faţa Rusiei.

Kadîrov apare în scenetă şi ţine mâna pe umărului falsului preşedinte în timp ce acesta scrie litera Z, devenită simbol al invaziei ruse, pe o foaie.

Actorul a fost plătit de cecen ca să recite capitularea Kievului. Videoclipul a fost distribuit pe reţelele de socializare, începe cu imnul Ucrainei şi se termină cu Kadîrov care primeşte actul de înfrângere.

#Kadyrov is wilding again



"I, the president of #Ukraine, the supreme commander of the armed forces of #Ukraine hereby agree to the full capitulation—demilitarization— denazification of #Ukraine of all forces #RussiaUkraineWar #Ukrainian pic.twitter.com/5WAM7wjND8 — George A. Hamalian (@gahamalian) July 4, 2022

UPDATE 13.01 Care sunt noile obiective ale lui Putin, după ce armata sa a cucerit Lugansk

După ce ruşii au preluat controlul, duminică, 3 iulie, asupra oraşului Lîsîceansk şi a întregii regiuni Lugansk, preşedintele rus Vladimir Putin ar avea ca noi obiective cucerirea oraşelor Kramatorsk şi Sloviansk din regiunea Doneţk, relatează BBC.

Cucerirea oraşului Lîsîceansk permite armatei ruse să controleze întreaga regiune Lugansk, acesta fiind unul dintre obiectivele strategice pe care preşedintele rus şi le-a propus în momentul în care a hotărât declanşarea „operaţiunii militare speciale”.

Continuarea aici

UPDATE 12.39 Un fost agent al serviciilor secrete ruse, instalat la conducerea „guvernului” regiunii ocupate Herson

Un fost oficial din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a preluat, marţi, conducerea „guvernului” regiunii Herson, ocupată în cea mai mare parte de forţele invadatoare ruse.

Serghei Eliseev, fost prim-adjunct al guvernatorului exclavei Kaliningrad, „a devenit şef al guvernului regiunii Herson”, a anunţat, luni seară, politicianul ucrainean Volodimir Saldo, care şi-a trădat ţara şi a trecut de partea ocupanţilor ruşi. Eliseev îşi începe marţi noul rol.

UPDATE 11.43 Britanicii avertizează că oraşe întregi vor fi rase de pe faţa pământului în încercarea ruşilor de a cuceri Doneţkul

În analiza războiului făcută de Marea Britanie, Ministerul Apărării transmite că luptele din regiunea Doneţk vor continua şi că ruşii se vor concentra pe cucerirea zonei, iar multe oraşe vor fi distruse de atacuri.

De asemenea, în raport se precizează că ocuparea relativ rapidă de către Rusia a oraşului Lisiciansk a permis forţelor sale să-şi extindă controlul pe aproape tot teritoriul regiunii estice Lugansk şi să revendice progrese substanţiale faţă de obiectivul politic pe care propaganda Moscovei l-a declarat odată cu declanşarea „operaţiunii militare speciale” din Ucraina: aşa-zisa „eliberare” a Donbasului.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NVYkvuvi87



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9YeKlckkjI — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 5, 2022

UPDATE 10.08 Care sunt planurile Rusiei pentru teritoriile ocupate şi când s-ar putea încheia războiul din Ucraina

Mai multe scenarii sunt avute în vedere de către ruşi pentru teritoriile ocupate din Ucraina. Potrivit Şefului Direcţiei principale de informaţii a Ministerului ucrainean al Apărării (GUR), Kirill Budanov, variantele care sunt luate în calcul cel mai mult constau în anexarea la Rusia sau în crearea de cvasi-republici.

UPDATE 08.46 Premierul britanic sugerează găsirea unor "rute alternative" pentru scoaterea cerealelor din Ucraina

Comunitatea internaţională va trebui să găsească "rute alternative" pentru a transporta proviziile de cereale din Ucraina, a declarat luni premierul britanic Boris Johnson, citat de CNN. Premierul britanic a sugerat folosirea liniilor de cale ferată sau a fluviului Dunărea, dacă nu se poate conta pe strâmtoarea Bosfor din Turcia.

El a vorbit în Parlament după întâlnirile cu ceilalţi lideri ai G7 de săptămâna trecută şi a sugerat folosirea liniilor de cale ferată sau a fluviului Dunărea, dacă nu se poate conta pe strâmtoarea Bosfor din Turcia.

"Analizăm toate opţiunile posibile", a declarat Johnson, inclusiv căile ferate "pentru a încerca să scoatem cerealele în cantităţi mai mici".

UDPATE 08.14 Zelenski: Situaţia de pe front nu a suferit mari schimbări, inamicul continuă să terorizeze zonele de frontieră din Sumî, Harkov şi regiunea Donbas

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni seara, în mesajul adresat naţiunii, că situaţia de pe linia frontului nu a suferit schimbări semnificative pe parcursul zilei, iar inamicul continuă să terorizeze zonele de frontieră din regiunea Sumy, oraşul Harkov şi regiunea Donbas.

Liderul ucrainean s-a referit la redresarea Ucrainei, arătând că nu se referă doar la refacerea zidurilor pe care le aveam, ci şi la ceea ce trebuie făcut în acest moment, şi i-a îndemnat pe partenerii Ucrainei să acţioneze acum.

„Situaţia de pe linia frontului nu a suferit schimbări semnificative pe parcursul zilei. Inamicul continuă să terorizeze zonele de frontieră din regiunea Sumy, oraşul Harkov şi regiunea, Donbas. Forţele armate ale Ucrainei răspund, pun presiune şi distrug potenţialul ofensiv al ocupanţilor zi de zi. Trebuie să îi înfrângem. Aceasta este o sarcină dificilă, necesită timp şi eforturi supraomeneşti. Dar nu avem alternativă - este vorba despre independenţa noastră, despre viitorul nostru, despre soarta întregului popor ucrainean”, a spus Zelenski, în mesaj.

UPDATE 07.20 Ucraina îngheaţă active ruseşti şi belaruse în valoare de 12 milioane de dolari, afirmă procurorul general

Biroul procurorului general al Ucrainei a anunţat îngheţarea unor active în valoare de 12 milioane de dolari aparţinând unor întreprinderi ruseşti şi belaruse, potrivit CNN.

Printre aceste active se numără 300 de containere feroviare cu îngrăşăminte minerale care au fost găsite în neregulă cu reglementările vamale ucrainene, potrivit declaraţiei postate pe site-ul procuraturii.

"Pentru a se asigura că bunurile sunt păstrate ca probe şi potenţiala confiscare a acestora, Biroul Procurorului General a impus îngheţarea, pe baza deciziilor judecătorilor de instrucţie de la Tribunalul districtual Shevchenkivskyi din Kiev", se arată în declaraţie.

Biroul ucrainean pentru securitate economică şi evaziune fiscală pe scară largă conduce ancheta, potrivit declaraţiei.

UPDATE 06.24 Aşa a plecat armata ucraineană din Lîsîchansk. Organizat şi vesel. Fără încercuiri sau distrugere.

UPDATE 05.54 Forţele armate ucrainiene au distrus un important depozit de muniţii al ruşilor din Donbas

În noaptea de 5 iulie, apărătorii ucraineni au distrus depozitul de muniţii al ocupanţilor ruşi din Kadiivka, regiunea Lugansk, transmite Channel 24. Depozitul inamic cu muniţie era situat în Kadiivka, în zona ZBV.

Muniţia a detonat timp de aproximativ două ore. Există informaţii că acest depozit a fost unul dintre principalele pentru furnizarea de obuze în direcţia Popasna - Severodonetsk - Lîsîchansk - Bakhmut.

În acest moment, nu există informaţii oficiale despre pierderile ruşilor.

Anterior, a fost raportat că armele americane şi occidentale care sosesc în Ucraina influenţează deja cursul ostilităţilor, a declarat fostul reprezentant special al Statelor Unite ale Americii în Ucraina, Kurt Walker.

„Sosesc sisteme de armament şi muniţie din SUA, dar încă nu a sosit totul. Deja influenţează (cursul războiului – UNIAN) precum atacurile de succes asupra depozitelor de muniţii pe care le-am văzut în ultimele zile. Va continua. Îi pune pe ruşi într-o poziţie mai vulnerabilă ", a spus el.

In Donetsk, an ammunition depot near the railway tracks is on fire



In #Donetsk, an ammunition depot, which was located near the railway tracks, caught fire. Explosions of #Russian weapons have been going on for the third hour. pic.twitter.com/D2Tqdv7mbK — NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2022

UPDATE 02.45 Navele ruseşti sunt în alertă în Marea Neagră. Eliberarea Insulei Şerpilor a activat şi aviaţia rusă.

Potrivit comandamentului operaţional „ Sud ” (OK „ Sud ”), vorbim despre prezenţa în Marea Neagră, gata de luptă, a trei nave de suprafaţă purtătoare de rachete „Calibre” şi a două submarine. Peste 30 de rachete sunt gata de utilizare conform estimărlor OK „ Sud ” .

„Ameninţarea cu rachete asupra Odesei, a regiunii Odesa şi a regiunii Mykolaiv, inclusiv din aer, este destul de semnificativă şi probabilă”.

În acelaşi timp, în mass-media de propagandă se răspândesc informaţii care afirmă că în şcolile din Odesa au fost amenajate puncte de tragere fortificate, iar pe teritoriul instituţiilor de învăţământ sunt amplasate echipamente grele şi artilerie. De regulă, forţele de ocupaţie lansează periodic falsuri similare pentru a-şi justifica ulterior atacurile asupra infrastructurii sociale, avertizat în OK „Sud”.

UPDATE 01.53 Arestovici a menţionat pierderile Federaţiei Ruse în luptele pentru Lîsîchansk

Consilierul şefului biroului preşedintelui Ucrainei, Oleksiy Arestovych, a anunţat în timpul unei conversaţii cu apărătorul rus al drepturilor omului Mark Feigin, despre pierderile invadatorilor ruşi în timpul capturii Lisicanskului .

"După cele mai modeste calcule, trei brigăzi de ocupanţi ruşi şi mai multe batalioane de tancuri "s-au stins" acolo. Adică vreo 7 mii de invadatori, nici mai puţin, poate mai mulţi", a spus el.

Potrivit lui Arestovych, militarii ucraineni şi-au îndeplinit toate sarcinile în această direcţie.

"Dacă priveşti lucid, ambele părţi şi-au îndeplinit sarcinile. Au mers la graniţele regiunii Lugansk, iar noi am obţinut o victorie, prin faptul că am întârziat înaintarea rusă până la sosirea ajutorului occidental. Am determinat retragerea a aproximativ 60% din trupele lor, care se aflau pe teritoriul Ucrainei, către această zonă şi am creat condiţii pentru a desfăşura acţiuni contraofensive lângă Ugledorar, în direcţia Zaporojie şi în direcţia Herson în acelaşi timp”, a spus consilierul şefului biroului preşedintelui. El a spus că în urmă cu o lună, trupele ruseşti înaintau pe cinci direcţii, iar trupele ucrainene desfăşurau acţiuni contraofensive într-o singură direcţie.

"Acum suntem pe trei direcţii, iar ei acţionează tot pe trei direcţii. Aceasta este o perspectivă tristă pentru ocupant", a subliniat Arestovich.

UPDATE 00.34 Prima femeie soldat din Legiunea „Libertatea Rusiei” s-a adresat soldaţilor ruşi

Ea a spus că a mers să lupte pentru Ucraina pentru că vrea să răzbune moartea soţului ei şi a soldaţilor ruşi care au fost trimişi la moarte de Vladimir Putin.

The first female soldier from Legion "Freedom of Russia" addressed the Russian soldiers



She said that she went to fight for #Ukraine because she wants to avenge the death of her husband and #Russian soldiers who were sent to their deaths by Vladimir Putin. pic.twitter.com/M4rJy0y4nZ — NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2022

UPDATE 00.12 Un analist israelian a explicat de ce războiul din Ucraina ar putea dura 10 ani

În războiul Ucrainei cu Rusia, ambele părţi nu sunt mulţumite de posibilele scenarii de oprire a războiului propuse de inamic. De aceea, şi din cauza genocidului rusesc, părţile nu poartă negocieri. Mai mult, Federaţia Rusă îşi pregăteşte cetăţenii pentru un război prelungit şi un regim de război, explica ofiţerul Forţelor de Apărare a Israelului şi analistul militar Yigal Levin la postul TV Canalul 24. El le-a cerut ucrainenilor să se pregătească moral pentru faptul că acesta este „un război de ani de zile, de lungă durată”.

"Ştim că astfel de războaie pot dura mulţi ani. Războiul din Afganistan a durat 20 de ani. Prin urmare, este foarte posibil ca în Ucraina să dureze ani sau 10 ani", a observat Levin, sugerând că intensitatea luptelor poate scădea şi creşte periodic.

Analistul a mai afirmat că victoria Ucrainei va fi adusă mai aproape nu doar de armele occidentale, ci şi de implementarea acestora. Pentru aceasta, potrivit lui, inteligenţa trebuie să funcţioneze perfect, ceea ce va permite să atace cu succes depozitele şi sediile inamice. Este deosebit de important, notează el, cât de reuşită va fi contraofensiva Forţelor Armate de lângă Herson, care a fost ocupat de ruşi.

"De pe Insula Şerpilor, nimeni nu se aştepta ca ruşii să plece într-o zi. Ideea era o confruntare relativ lungă pe insulă, distrugerea constantă a echipamentului şi a forţei de luptă până la plecare. Faptul că se va întâmpla chiar „mâine” a fost necunoscut", a amintit Levin.

Potrivit prognozei sale, dacă Forţele Armate Ucrainiene creează condiţii „infernale” pentru inamicul din sud, distrugând toate podurile, organizând munca partizanilor şi atacurile asupra bazelor, ocupanţii nu vor putea ţine Hersonul şi vor părăsi oraşul.

Evoluţiile din Federaţia Rusă pot aduce, de asemenea, victoria Ucrainei.

"Cum au fost revoluţiile în Rusia în trecut? Au fost eşecuri în războaie. Este posibil ca înfrângerea Rusiei în sudul Ucrainei, abandonul acesteia, ameninţarea Crimeei să afecteze starea de spirit în Rusia însăşi", a rezumat el.

Mai devreme, şeful serviciului de informaţii al Ministerului Apărării Kyrylo Budanov a prezis că, începând de luna viitoare, în Ucraina vor avea loc anumite evenimente care vor marca un punct de cotitură în războiul împotriva Rusiei. În ceea ce priveşte ostilităţile active, majoritatea se vor încheia până la sfârşitul acestui an, prezice el. Întrebat de jurnalişti când s-ar putea termina războiul şi ce este nevoie pentru asta, şeful GUR a răspuns: La anul, cred că da.

La rândul său, prim-ministrul suedez Magdalena Andersson a numit cel mai simplu mod de a pune capăt războiului din Ucraina: Rusia ar trebui să meargă acasă.