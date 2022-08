LIVE TEXT | Război în Ucraina. Forţele ruse au minat camera turbinelor din blocul energetic 1 al CNE Zaporijia. De ce eliberarea Hersonului este amânată?

UPDATE 06.33 Schimbul de acuzaţii cu privire la bombardarea periculoasă a centralei nucleare (CNE) Zaporijia ocupată de ruşi a continuat - ISW

ISW nu poate determina în mod independent care parte este responsabilă pentru incident.

Preşedintele ucrainean Volodymyr Zelensky a condamnat presupusul bombardament rusesc ca fiind o „crimă deschisă, nesăbuită” şi „un act de teroare”. El a cerut comunităţii internaţionale să desemneze Rusia drept stat sponsor al terorismului şi să sancţioneze industria nucleară a Rusiei. Ambele părţi au susţinut că bombardamentul a provocat un incendiu la staţia de hidrogen de la uzină. Şeful Administraţiei de Ocupaţie a Regiunii Zaporijia, Evgeniy Balitskyi, a susţinut pe 5 august că forţele ucrainene „au decis să aducă întreaga Europă în pragul unei catastrofe nucleare” prin bombardarea centralei. Şeful ucrainean al administraţiei militare a regiunii Zaporijia, Oleksandr Starukh, a susţinut pe 6 august că forţele ruse încearcă să „provoce” ucrainenii să bombardeze CNE pentru a face Vestul să ezite în a mai furniza arme Ucrainei.

Un organ al opoziţiei ruse a raportat că forţele ruse stochează explozibili şi muniţii în jurul centralei nucleare. The Insider a raportat pe 5 august că o sursă a susţinut că forţele ruse au minat camera turbinelor din blocul energetic 1 al CNE în jurul datei de 2 august. O sursă separată a susţinut că aproximativ 500 de soldaţi ruşi, precum şi transportoare de trupe blindate şi tunuri antiaeriene, erau staţionate în cadrul uzinei şi că forţele ruse au minat zona din jurul uzinei. A doua sursă a spus că forţele ruse „stochează mine şi muniţie în imediata vecinătate a blocurilor energetice, o parte din muniţie fiind stocată chiar în interiorul blocului energetic”. A doua sursă nu era sigură „dacă blocul energetic a fost exploatat sau este pur şi simplu folosit pentru depozitarea explozibililor”. O sursă din interiorul CNE a raportat că forţele ruse au stabilit baterii de rachete Grad în apropierea satului Vodyane, la aproximativ 4 km de reactoarele CNE (şi la aproximativ 2 km de unităţile de depozitare a combustibilului uzat de la uzină). Canalele şi oficialii ucraineni au raportat la mijlocul lunii iulie că forţele ruse trăgeau asupra Nikopol - oraşul ucrainean de peste râu faţă de CNE - din apropierea reactoarelor nucleare de la CNE Zaporijia. Comandamentul Militar Sud al Ucrainei a raportat ulterior că forţele ruse au bombardat regulat Nikopol cu ​​rachete Grad, distrugând 47 de case în 5 şi 6 august.

UPDATE 05.20 Ieri, activiştii cibernetici au spart serviciul rus „Pager TV” pentru Apple.

Drept urmare, zeci de mii de ruşi în aplicaţiile lor, atunci când au ales canale, au văzut nu propaganda obişnuită, ci videoclipuri despre război.

Today cyber activists hacked the Russian service "Pager TV" for watching TV for Apple. As a result, tens of thousands of Russians in their apps, when choosing channels, saw not the usual propaganda, but videos about the war, which is very close to them. pic.twitter.com/Op6tPMD3Qr — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2022

UPDATE 03.42 Un militar ucrainean a explicat de ce eliberarea Hersonului şi a regiunii este amânată

Forţele armate ale Ucrainei eliberează treptat regiunea Herson de ocupanţi , iar ritmul lent se datorează faptului că armata noastră nu este ca armata rusă şi îi protejează oraşele şi vieţile umane, a declarat pentru Apostrophe speakerul comunităţii internaţionale de voluntari InformNapalm, un soldat al Forţelor Armate ucrainene, Mykhailo Makaruk. El a confirmat că există progrese în direcţia Herson şi o serie de aşezări au fost deja eliberate.

"Dar - da, înaintăm într-un ritm lent. Din motivul că nu suntem nişte ticăloşi - nu vom şterge zonele populate de pe faţa pământului, nu vom răpune mii de civili şi soldaţi", a spus Makaruk.

În opinia sa, bătăliile pentru Severodoneţk şi Lysychansk, când Forţele Armate ale Ucrainei şi-au păstrat personalul, retrăgându-se în poziţii pregătite dinainte, sunt ilustrative. Inamicul a suferit pierderi semnificative acolo şi încă nu se poate retrage din ele. Luptătorul a subliniat că în timpul acelor bătălii, Forţele Armate Ucrainiene au distrus trei batalioane de tancuri ale invadatorilor, ceea ce i-a împiedicat să captureze orice altceva important din punct de vedere strategic.

Anterior, OVA Herson a declarat că pierderea acestei regiuni ar fi o mare înfrângere politică pentru ocupanţi , aşa că îşi concentrează eforturile maxime pentru a păstra teritoriile capturate.

Cu o zi înainte, serviciile de informaţii britanice au raportat că războiul din Ucraina va intra în curând într-o nouă fază, cu lupte grele de-a lungul unei linii de front lungă de aproximativ 350 de kilometri, care se întinde spre sud-vest de la periferia oraşului Zaporojie până la Herson, paralel cu râul Nipru.

UPDATE 02.57 Cântăreaţa Meryem Herasimenka a fost reţinută pentru 15 zile pentru că a cântat în ucraineană la Minsk, Belarus.

Patrona barului, unde Meryem Herasimenka a cântat, a primit 30 de zile de arest.

Singer Meryem Herasimenka was detained for 15 days for singing in Ukrainian in Minsk, Belarus. The owner of the bar, near which she sang, received 30 days of arrest. pic.twitter.com/xrBGFu9IMc August 6, 2022

UPDATE 02.12 Vitaly Gura, colaborator şi autoproclamat „şef adjunct al administraţiei” al Nova Kakhovka care a fost împuşcat ieri, a murit la terapie intensivă

El a devenit al şaptelea colaborator de rang înalt ucis de partizanii ucraineni de la începutul războiului.

❗️ Vitaly Gura, collaborator and self-proclaimed "deputy head of administration" of Nova Kakhovka who was shot today, dies in intensive care



He became the seventh high-ranking collaborator killed by Ukrainian partisans since the beginning of the war. pic.twitter.com/YttkTQoM9T — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2022

UPDATE 00.55 Arestovich: ocupanţii au trimis noi unităţi în direcţia Zaporojie

Ocupanţii au trimis noi unităţi în direcţia Zaporijia, unde situaţia din regiune este acum tensionată. În ultimele două zile, 3-4 grupuri tactice de nivel de batalion (BTG) au fost transferate în regiunea Tokmak, a declarat în emisiunea „Feygin Live” consilierul şefului OP, Oleksiy Arestovich.

"Există părerea că ei pregătesc o ofensivă. Altă opinie este că, pe de altă parte - se pregătesc de apărare. Dar există o grupare în zona Novaya Kakhovka, destul de serioasă. Este vorba de 10-15 BTG. Întrebarea este unde vor fi aruncaţi - pentru a întări direcţia Herson sau Zaporijia." - notează Arestovich.

Arestovici a mai explicat că acum, regimul rus încearcă să-i prezinte pe locuitorii regiunii Azov ca fiind abandonaţi şi trădaţi de Ucraina.

ŞTIRE INIŢIALĂ La Herson, Federaţia Rusă se pregăteşte să se retragă: ocupanţii au minat comunicaţiile vitale

Inamicul rus continuă să folosească strategia „pământului ars”. În Hersonul ocupat, inamicul se pregăteşte să se retragă - ruşii au minat comunicaţiile vitale. Printre acestea se numără alimentarea cu gaz, alimentarea cu energie electrică şi alimentarea cu apă, declară Andriy Yusov, reprezentantul Ministerului Educaţiei şi Culturii din Ucraina.

„Adică, aceasta este o strategie de teroare şi „pământ ars” pentru care ruşii se pregătesc înainte de inevitabila contraofensivă a Forţelor Armate”, a spus Yusov.

În prezent, soldaţii ucraineni ţin sub controlul focului toate trecerile ocupanţilor din regiunea Herson. Încercările invadatorilor de a amenaja traversări alternative sunt, de asemenea, monitorizate îndeaproape.

„Da, ocupanţii ruşi încearcă să repare podul Antoniv, avariat, din Herson şi construiesc treceri alternative, dar Forţele Armate ucrainene pot distruge planurile ocupanţilor fără a deteriora infrastructura”.

Congform UNIAN, Ucraina şi Rusia se pregătesc pentru începerea unei faze extrem de active a ostilităţilor în sud. Se observă formarea unui grup de lovire de către forţele ruse în direcţia Kryvyi Rih şi încercările de a completa trupele din prima linie cu rezerve.