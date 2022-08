LIVE TEXT | Război în Ucraina. Atac masiv al aviaţiei ucraniene în regiunea Herson. Ruşii formează noi batalioane de voluntari

UPDATE 06.36 În Rusia se formează noi batalioane de voluntari cu oameni fără experienţă militară - ISW

În Rusia, se formează un nou batalion de voluntari „Samara”, care va face parte din Corpul 3 de Armată al Forţelor Armate ale Federaţiei Ruse, arată analiştii Institutului American pentru Studiul Războiului (ISW). În acest batalion sunt recrutaţi bărbaţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani, fără experienţă militară obligatorie, dar cu studii medii cel puţin.

Experţii ISW au raportat anterior formarea de către Rusia a unui corp de armată de 15.000 de oameni în districtul militar de vest cu sediul în regiunea Nijni Novgorod. Probabil, Kremlinul plănuieşte să formeze acest corp cel puţin parţial din batalioane de voluntari.

În plus, se semnalează formarea batalioanelor regionale de voluntari. Astfel, guvernatorul regiunii Omsk a Federaţiei Ruse, Oleksandr Butkov a anunţat că regiunea sa continuă formarea a trei astfel de batalioane - „Irtysh”, „Avangard” şi „Om”. Aceşti ocupanţi sunt pregătiţi pentru transferul în Donbas, unde urmează să ofere sprijin ingineresc, medical şi logistic. Butkov a mai promis că guvernul va oferi recruţilor o plată unică de 100.000 de ruble (aproximativ 1.612 dolari), dar a precizat că fondurile vor fi disponibile numai după trei luni de serviciu.

Anterior la televiziunea de stat rusă, a fost anunţată pretinsa disponibilitate a Coreei de Nord de a trimite 100.000 de soldaţi săi pentru a sprijini invadarea Ucrainei de către Rusia. Un propagandist rus a spus că nord-coreenii ar avea „o experienţă bogată în desfăşurarea războiului contra bateriei”.

UPDATE 06.30 Directorul biroului ucrainian al Amnesty International, Oksana Pokalchuk, şi-a anunţat demisia

Depunerea demisiei a avut loc a doua zi după publicarea unui raport în care activiştii pentru drepturile omului acuzau Ucraina de încălcarea dreptului umanitar şi a regulilor războiului.

