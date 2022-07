Kissinger: Zelenski a acceptat „în esenţă” scenariile pe care le-am conturat privind rezultatele războiului din Ucraina

Declaraţiile au dat naştere unor controverse, după ce Kissinger a dat de înţeles că Ucraina ar trebui să cedeze teritorii Rusiei.

„Scopul declaraţiei de la Davos a fost de a sublinia că problema obiectivelor războiului trebuia să fie confruntată înainte de momentul în care războiului să devină unul care nu poate fi controlat politic. Când Zelenski a comentat, nu citise ce am spus eu. În cele mai recente declaraţii ale sale, a acceptat în esenţă ceea ce am subliniat la Davos. A acordat un interviu pentru Financial Times în care a acceptat ideea de bază”, a spus Kissinger, potrivit Digi24