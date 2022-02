Furtuna Eunice rupe acoperişul celebrei arene O2 din Londra. Ce alte probleme sunt în Marea Britanie din cauza condiţiilor meteorologice

Copertina este realizată din ţesătură din fibră de sticlă acoperită cu PTFE, un plastic durabil şi rezistent la intemperii, care nu a făcut faţă vântului care bate în rafale şi de peste 100 mph, potrivit HotNews. Unele surse susţin că vântul a depăşit 130 de mile pe oră.

Mai mult, cresc temerile că întregul acoperiş al structurii emblematice ar putea fi compromis de rafalele de vânt, în timp ce furtuna Eunice loveşte Marea Britanie. Arena O2 are o capacitate de 20.000 de locuri şi se află pe locul 2 în topul celor mai mari arene acoperite din Regatul Unit, după Arena Manchester, şi una dintre cele mai mari din Europa.

Potrivit Reuters, 436 de zboruri au fost anulate, iar o persoană a murit în Irlanda. De asemenea, în anumite regiuni Uber Eats nu mai livrează mâncare

GREENWICH: Roof of the 02 Arena has been badly damaged by the wind. pic.twitter.com/3JctdtE3uL