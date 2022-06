EXCLUSIV. Adevăratul Volodimir Zelenski, descris de regizorul cu care este prieten de 14 ani: „Iniţial, mi s-a părut ceva prostesc”

David Dodson şi Volodimir Zelenski s-au întâlnit pentru prima oară la New York în 2008, când lucrau împreună la comedia romantică ”Love in the Big City”. A fost începutul unei colaborări foarte strânse ce s-a concretizat în trei filme în care David Dodson i-a fost regizor şi totodată începutul unei strânse prietenii ce durează de 14 ani.

David Dodson a fost şi regizorul "Me You He She", ultimul film în care a jucat Volodimir Zelenski înainte de a fi ales preşedintele Ucrainei în 2019. Filmul a fost pelicula cu cele mai mari încasări din istorie în Ucraina. Mai trebuie spus că David Dodson a editat de asemenea şi 10 filme ale lui Volodimir Zelenski.

În interviul exclusiv pentru ”Adevărul”, primul acordat unei publicaţii din Europa de Est, David Dodson povesteşte pas cu pas evoluţia lui Volodimir Zelenski de la actor de succes la preşedinte-simbol. David Dodson îi spune ”Vova” lui Volodimir Zelenski, la fel ca ceilalţi prieteni apropiaţi.

Cum l-aţi întâlnit prima oară pe Volodimir Zelenski şi care a fost prima impresie despre el?

L-am întâlnit pe Vova în 2008, la New York. Eram acolo ca să îi editez filmul. Pelicula era o coproducţie ucraineano-rusă. Mi-l amintesc pe Vova ca pe un tip ce părea foarte tânăr şi care în acelaşi timp avea ceva cu totul special. Avea atât de multă viaţă în el şi vitalitate, avea o energie cu care îi umplea pe toţi cei prezenţi într-o cameră cu el.

Cum a fost să lucraţi cu el ca regizor la început?

După ce i-am editat zece filme, i-am fost regizor în trei filme. Primul dintre aceste filme – Eight First Dates – a fost filmat la Moscova. E important de precizat acest lucru pentru că înainte de Revoluţia Demnităţii din Ucraina din 2014 Rusia era cea mai mare piaţă pentru Vova şi compania sa, Kvartal 95. Vova era un foarte iubit star de comedie. Pentru mine ”Eight First Dates” a fost primul film regizat, însă Vova se purta cu mine ca şi cum aş fi fost un câştigător de Oscar. Era foarte generos în ceea ce priveşte încrederea. M-a făcut să simt că are încredere în mine. Mi-a lăsat spaţiul să fac ceea ce doream, fiind în acelaşi timp un partener entuziast. Şi îi voi fi mereu recunoscător pentru asta. A fost o experienţă remarcabilă.

Cât de diferit era actorul Volodimir Zelenski în comparaţie cu preşedintele Volodimir Zelenski?

Sincer să fiu, e doar o mică diferenţă între actorul Zelenski şi preşedintele Zelenski. Îl ştiu de 14 ani şi pot spune că Vova a fost mereu un om foarte integru. Ca lider al unei companii media mari (Kvartal 95), Vova a avut mereu o apreciere solidă pentru pragmatism şi logică. Şi, în acelaşi timp, ca artist, Vova nu a fost vreodată constrâns de limitări comune. A fost mereu capabil să combine visul cu ceea ce este necesar pentru ca să facă visul să devină realitate. De exemplu, dacă eu ca regizor doream să fac ceva, iar acel lucru era poate un pic nebunesc sau scump, Vova ar fi mutat munţii ca acel lucru să se întâmple. Ca preşedinte al Ucrainei, văd aceleaşi calităţi la Vova. Îi motivează pe oamenii din jurul său să fie la superlativ, şi aşa era şi când lucram cu el pe platoul de filmare.

Care este cea mai specială amintire pe care o aveţi de la cele trei filme pe care le-aţi făcut împreună cu Volodimir Zelenski?

Una dintre cele mai preţioase amintiri pe care le am cu el nu are vreo legătură cu filmările propriu-zise. Eram la Lvov, unde am filmat o parte din ultimul film făcut împreună înainte ca el să devină preşedinte (n.red. - ”Me You He She”). Într-o zi, la prânz, am mers la prânz la un restaurant încântător situat pe acoperişul unei clădiri. Soţia mea, care era de asemenea producător şi supervizor al scenariului filmului, le avea în vizită pe sora sa şi pe nepoata de cinci ani. Vova le-a invitat pe toate să vină la prânz cu noi. Iar la masa de prânz, Vova şi-a petrecut aproape tot timpul jucându-se cu nepoata noastră de cinci ani, făcând-o să râdă cu jocuri şi tot felul de trucuri de magie. A fost un exemplu minunat şi perfect al umanităţii lui Vova. El iubeşte oamenii. Când eşti lângă el, nu te simţi deloc copleşit de ego-ul său, pentru că Vova nu este un om orgolios sau vanitos.

Regizorul David Dodson şi Volodimir Zelenski la filmări FOTO: Maya Maksimova

În perioada în care filmaţi ”Me You He She”, Volodimir Zelenski îşi pregătea candidatura pentru preşedinţia Ucrainei. Cum a fost acea perioadă?

În perioada filmărilor, Vova a păstrat linia de demarcaţie între viaţa sa ca artist şi planificarea carierei sale politice. Orice discuţie despre campania sa politică era ferm descurajată, nu vorbeam despre asta. Când eram pe platoul de filmare, conta doar filmul. Da, era cumva un secret ştiut în studiourile de producţie că va candida la preşedinţie, dar nimeni nu vorbea despre asta. Aşa a dorit el.

Cât de mult s-a schimbat Volodimir Zelenski în perioada în care filmaţi ”Me You He She” şi lucra la candidatura pentru preşedinţie?

Singura schimbare pe care am simţit-o în perioada filmărilor a fost aceea că avea mai puţin timp la dispoziţie. Programul său era extrem de dens. Cu toate astea, Vova venea mereu la timp la filmări şi era mereu 100% dedicat filmărilor. Actul actoricesc şi concentrarea sa nu au avut vreodată de suferit, chiar dacă îşi dedica fiecare moment din afara filmărilor pentru campania politică.

Care au fost gândurile dumneavoastră când aţi aflat că Volodimir Zelenski va candida la preşedinţia Ucrainei? Credeaţi în şansele sale de reuşită?

Mi s-a spus de îndată ce am ajuns în Ucraina pentru preproducţia filmului ”Me You He She” că Vova intenţionează să candideze la preşedinţie. Iniţial, mi s-a părut ceva prostesc. Nu doar că Vova avea mult succes ca actor şi manager al unei mari companii media, dar şi preşedintele în exerciţiu de atunci, Poroşenko, se bucura de popularitate. Cu toate astea, serialul ”În slujba poporului” avea o popularitate uriaşă în Ucraina. Serialul a trezit sentimente speciale în rândul ucrainenilor care erau sătui de corupţie şi de moştenirea sovietică din instituţiile publice. Ucrainenii doreau schimbări mai rapizi, o mai rapidă occidentalizare, un parteneriat mai rapidă cu Uniunea Europeană. Şi cred că Vova a înţeles toate acestea şi, fiind un ucrainean devotat, a simţit că ar putea face o diferenţă pozitivă. Cu toate astea, cei mai mulţi dintre noi nu credeam că are vreo şansă să câştige preşedinţia. Dar având această relaţie specială de decenii cu ucrainenii, poporul său, Vova a înţeles cum să ajungă la sufletele lor. Iar restul este istorie.

Volodimir Zelenski şi David Dodson au făcut trei filme împreună FOTO. arhiva personală David Dodson

Dacă ar trebui să îl descrieţi pe Volodimir Zelenski în câteva fraze, care ar fi acele fraze?

Vova este un ucrainean iubitor, dedicat şi foarte muncitor care ţine foarte mult la familia sa şi la ţara sa. Vova găseşte un echilibru între idealism şi pragmatism. Nu a fugit vreodată în viaţa sa de vreo luptă.

Vă aşteptaţi ca Volodimir Zelenski să se transforme dintr-un actor apreciat într-un simbol global?

Când a început războiul pe 24 februarie, cred că cei mai mulţi au crezut că Vova va părăsi Ucraina pentru a se proteja şi pentru a încerca poate să fie un fel de preşedinte în exil. Însă eu nu am crezut vreodată asta. Ştiindu-l pe Vova, dar cel mai important, cunoscând poporul ucrainean, ştiam că Vova nu va abandona Ucraina. El nu e omul care să renunţe. În 2013, când Berkut, forţele speciale de poliţie ale lui Ianukovici i-au bătut pe protestatarii din Piaţa Maidan, sute de mii de ucraineni au venit acolo să îi ajute pe protestatari. Nu au fugit. Nu au îngenunchiat. Au rezistat şi au luptat. Aşa sunt ucrainenii. Aşa este şi Vova. Acest tip de curaj e rar în zilele noastre şi de aceea Vova a devenit un simbol global al curajului. Vova este un exemplu al curajului întregii naţiuni ucrainene.

Vă mai recomandăm şi: