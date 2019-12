Doctorii din Spania au salvat o femeie care a stat 6 ore în stop cardiac: procedura care a readus-o la viaţă

Femeia în vârstă de 34 de ani a stat 6 ore în stop cardiac, după ce a rămas blocată în munţii Pirinei într-un ger sever.

Femeia şi soţil său locuiesc în Barcelona, dar au efectuat o excursie între două localităţi din munţi unde AudreyMash a suferit un şoc hipotermic din cauza temperaturii.

Soţul a observat că femeia este pe cale să leşine, după care a intrat în şoc. Totuşi, spun medicii, hipotermia a ajutat la păstrarea funcţiilor cerebrale în condiţiile în care lipsa sângelui putea duce la efecte grave. Când echipajele de salvare au ajuns la ea, temperatura corpului era scăzută la 18 grade Celsius.

Transportată la Barcelona cu elicopterul, Audrey Mash a fost supusă unei proceduri de oxigenarea extracorporală arterio-venoasă cu membrană (ECMO), utilizată în cazurile de insuficienţă cardiacă sau insuficienţă respiratorie. Procedura utilizează un aparat care preia funcţiile inimii şi ale plămânilor, circulând sângele pacientului, prin intermediul unor tuburi exterioare. Sângele iese din organism, este oxigenat, este eliminat CO2 din compoziţia lui, apoi intră din nou în organism, în sistemul circulator, permiţând celor două organe să se odihnească.

Ecmo nu a fost utilizat niciodată în Spania pentru o procedură de resuscitare. Dar datorită aparatului, temperatura corpului a crescut până la 30 de grade Celsius şi medicii au încercat din nou să o resusciteze, folosind un defibrilator.

Mash a petrecut şase zile la terapie intensivă, unde medicii au supravegheat-o pentru semne de deteriorare neurologică.

„Sunt bine, dar puţin surprinsă de toată atenţia pe care am primit-o. Cred că e o săptămânpă săracă în ştiri“, a declarat ea pentru he Guardian. „Mi-am revenit mult mai repede decât se aşteptau medicii. Am rămas la terapie intensivă şase zile şi am ieşit din spital după alte şase zile. Medicii mi-au spus că se aşteptau să rămân la terapie intensivă o lună“.