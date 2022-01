Contextul, chiar dacă este prezentat extrem de parcimonios în presa noastră, este acela al crizei continue privind protocolul mereu disputat şi contestat privind Irlanda de Nord, existând perspectiva serioasă ca guvernul britanic să decidă ruperea acordului atât de sensibil şi negociat cu atât de mare greutate. În paralel există alte multiple puncte de tensiune la fel de importante şi cu consecinţe economice vizibile, afectând existenţa a milioane şi milioane de oameni şi aducând şi mai mult ceaţă densă asupra îndeplinirii promisiunilor solemne de a menţine o predictibilitate, cel puţin la nivel de bun simţ, asupra a ceea ce înseamnă statutul cetăţenilor celor europeni şi din UK care trăiesc şi muncesc pe teritoriul celeilalte entităţi.

Ce se spune acum în materialul despre care vorbesc este o continuare pe care chiar o cred absolut îngrijorătoare a unui fenomen care ne izolează şi chiar ne stabilizează pe un loc infamant în raport cu ceilalţi cetăţeni din UE, aşa cum le este percepută situaţia de securitate de către onorabilii parteneri britanici: românii continuă să fie cetăţenii UE cărora li se refuză intrarea pe teritoriul UK de autorităţile competente.

Este un semnal umilitor şi care, datorită caracterului de continuitate, poate să se răsfrângă (după părerea mea, deja se întâmplă acest lucru) asupra modului în care este perceput fluxul de căutători de muncă plecat din România, nu numai spre UK, în condiţii în care pieţele de muncă occidentale post-pandemie îşi schimbă profilul şi apetitul de angajare de străini, parţial şi pentru că, mai ales în statele din sud (Grecia, Italia, Spania) apar mari probleme legate de şomajul tinerilor. De aceea, din punctul meu de vedere, mi se pare a fi inexplicabilă tăcerea şi lipsa de poziţii publice din partea autorităţilor noastre care să ceară măcar explicaţii oficiale sau, dacă ar fi cazul, să acuze o masivă dezinformare din partea mass-media din UK.

Deja în mai anul trecut, o organizaţie independentă, UK in a Changang Europe, publica un material extrem de interesant pus sub semnul întrebării: „care sunt cetăţenii europeni refuzaţi la frontierele UK?”. Fără niciun fel de surpriză, românii constituiau cel mai mare număr de cetăţeni europeni cărora nu li s-a permis intrarea pe teritoriul britanic, în fruntea absolut nedoritului clasament cu 2118 refuzuri, asta deja în al doilea an succesiv, aşa cum arată, bazându-se pe statistici oficiale, Michaela Benson, profesor de sociologie publică de la Universitatea Lancaster. Date confirmate la momentul respectiv şi de cei de la Euronews, oferind şi punctul de vedere al profesorului Marley Morris de la British Institute for Public Policy Research.

New immigration stats out today reveal first signs of impact of end of free movement.



Most striking thing I've seen so far - number of EU passengers initially refused entry to UK at port has skyrocketed pic.twitter.com/zwBCqj1ghM