Ce ar însemna un Brexit fără acord pentru graniţa irlandeză

Boris Johnson şi-a făcut foarte clară disponibilitatea de a face ceea ce May nu a putut: să iasă din UE fără vreun fel de acord. Ce ar însemna acest lucru pentru graniţa irlandeză este departe de a fi clar.

De ce este graniţa irlandeză o problemă atât de mare?

Atunci când Marea Britanie va părăsi UE, graniţa dintre nordul Irlandei (care face parte din Regatul Unit) şi Republica Irlanda, de la sud (care va rămâne în UE) va fi singura frontieră terestră dintre cele două jurisdicţii. UE a insistat să se găsească o cale prin care să nu intre bunuri în UE care să nu respecte standardele sale vamale şi normative, odată ce Regatul Unit nu va mai adera la ele. Însă în acelaşi timp, ambele părţi sunt de acord că frontiera trebuie să rămână deschisă, în aşa fel încât oamenii şi bunurile să o poată traversa liberi.

De ce este important ca graniţa să rămână deschisă

O reintroducere a controalelor vamale ar impune întârzieri şi costuri comerţului transfrontalier care valorează peste 3 miliarde de euro pe an. Mai mult, o reîntoarcere la puncte de control aduce amintiri neplăcute populaţiei, la peste 20 de ani după ce un acord de pace a pus punct deceniilor de violenţe şi ar putea pune în pericol pacea cu greu câştigată a regiunii.

Cum au încercat să rezolve această problemă?

Acordul Brexit negociat de fostul premier Theresa May includea o măsură controversată cunoscută ca „backstop”-ul graniţei irlandeze. Acesta este un mecanism de siguranţă care are scopul de a garanta ca frontiera să rămână deschisă şi invizibilă, indiferent ce acord comercial ar încheia, în cele din urmă, UE şi Marea Britanie. Regatul Unit a promis că va respecta normele comerciale ale UE până la momentul în care se ajunge la un alt aranjament. Acest lucru i-a înfuriat pe membrii pro-Brexit ai Partidului Conservator al lui May, inclusiv pe parlamentari, care au votat pentru blocarea acordului.

Care este viziunea lui Boris Johnson?

Johnson a respins planul lui May. Acum că este la putere, premierul a spus că backstop-ul trebuie eliminat şi că dacă UE refuză, va scoate Marea Britanie din bloc fără un acord. UE şi prim-ministrul irlandez Leo Varadkar insistă că aranjamentul trebuie să includă backstop-ul. Impasul creşte şansele pentru un Brexit fără acord.

Ce propune Johnson în schimb?

În primul său pas pentru renegocierea divorţului de UE, prim-ministrul i-a scris pe 20 august preşedintelui Consiliului European Donald Tusk că vrea să înlocuiască „backstop”-ul cu „un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic” de a nu construi infrastructură şi de a nu efectua controale vamale între Irlanda de Nord şi Republica Irlanda, câtă vreme blocul comunitar promite acelaşi lucru. Johnson nu a oferit detalii referitoare la aranjamentele vamale şi a recunoscut că va trebui să existe „un anumit grad de încredere” în legătură cu ceea ce are să se întâmple dacă acestea nu vor fi „implementate complet” până la sfârşitul perioadei de tranziţie.

Ce s-ar întâmpla în cazul unui Brexit fără acord?

Johnson a spus că Regatul Unit nu va introduce puncte vamale, provocând Irlanda şi UE să implementeze infrastructura vamală la frontieră, dacă insistă să existe controale. Însă lipsa unui acord nu ar însemna şi lipsa taxelor. Comerţul dintre Regatul Unit şi UE intră şi sub incidenţa regulilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

Irlanda discută cu UE despre cum ar trebui taxele colectate şi ce formă ar trebui să ia verificarea bunurilor, dar susţine că acestea nu vor avea loc pe sau în apropierea graniţei. Deşi recunoaşte că vor fi necesare inspecţiile pentru a combate contrabanda, Varadkar a adus în vedere posibilitatea examinării bunurilor la sediul firmelor, înainte ca acestea să fie transportate, precum şi nişte controale ocazionale.

Există riscul întoarcerii la violenţe?

Controalele vamale şi de securitate vor afecta, cel mai probabil, economiile de ambele părţi ale graniţei. Martin McGuinness, politician nord-irlandez, a avertizat cu un an înainte de moartea sa în 2017 că reintroducerea unei graniţe după Brexit i-ar putea ajuta pe cei care se opun procesului de pace al regiunii. Au crescut tensiunile după mai multe explozii în zonă şi după uciderea unei jurnaliste în timpul unor revolte din Londonderry, în aprilie. Alţi politicieni argumentează să pacea este acum atât de înrădăcinată, că ar fi nevoie de mult mai mult decât câteva controale vamale ca să se întrerupă liniştea de pe insulă.

