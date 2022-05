Sculptura a fost denumită „Zастрелись” (traducere din rusă- împuşcă-te), iar prima literă este Z din alfabetul latin, care se referă la simbolul regimului nazist rus Z. Pe placa sculpturii, plasată aproape de locul unde a fost monumentul lui Lenin, scrie: „Istoria ştie, criminalii de război au doar două opţiuni: instanţa sau ...Ai înţeles aluzia, Putler?“

Putin gets a statue in Kyiv. But probably not quite what he’d like it to be. The place is symbolic - it’s only meters aways from where Lenin used to stand in Kyiv. You know, the one who “created Ukraine” acc to Putin. Lenin is no longer there - his statue was demolished in 2013. pic.twitter.com/3zLzK4WllS