search
Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Black Friday 2025: Top 10 seturi LEGO perfecte pentru copii – idei de cadouri de Moș Nicolae și Moș Crăciun

0
0
Publicat:

Se apropie sezonul sărbătorilor, iar Black Friday 2025 este momentul perfect să profiți de reduceri și să alegi cadouri speciale — fie unele pe care le-ai amânat din cauza prețului, fie mai multe decât te-ai fi gândit inițial. Seturile LEGO, spre exemplu, aduc copiilor zâmbete și bucurie, transformând Moș Nicolae și Crăciunul în momente memorabile. Îți recomandăm 10 idei de cadouri cu seturi LEGO care combină distracția cu creativitatea, disponibile la Noriel și Ookee.

LEGO Technic Mclaren F1 Foto Ookee
LEGO Technic McLaren F1 – cadoul perfect de sărbători pentru micii constructori. Foto: Ookee

Fiecare set include link direct către pagina produsului, unde poți vedea prețul, disponibilitatea și toate detaliile care te interesează, astfel încât să profiți de cele mai avantajoase oferte de Black Friday 2025 și nu numai pentru copii.

5 Seturi LEGO de neratat de la Noriel

Iată selecția noastră cu 5 seturi LEGO disponibile la Noriel care vor aduce zâmbete copiilor în perioada sărbătorilor de iarnă. Fiecare set a fost ales pentru a combina distracția, creativitatea și joaca de rol – cadoul perfect pentru Moș Nicolae sau Moș Crăciun.

1. LEGO Friends – Brutăria pe roți 42606

O poveste dulce și plină de culoare, perfectă pentru cei care adoră joaca de rol și aventurile prietenilor LEGO Friends.

Descoperă aventura dulce a prietenilor LEGO Friends și lasă imaginația copilului să zboare.

LEGO Noriel - LEGO Friends: Bucătăria pe roți Foto Noriel
LEGO Noriel: Bucătăria pe roți Foto Noriel

2. LEGO Creator – Naveta spațială 31134

Exploratori în devenire? Setul permite construirea și reconstrucția navetei spațiale, stimulând imaginația și logica.

Construiește și explorează cosmosul cu LEGO Creator, perfect pentru micii astronauți.

LEGO Noriel - LEGO Creator: Naveta spațială Foto Noriel
LEGO Noriel: Naveta spațială Foto Noriel

3. LEGO City – Cascadorii pe rampă 60359

Adrenalina și distracția în oraș prind viață cu acest set plin de acțiune. Ideal pentru micii aventurieri.

Vezi acțiunea și cascadoriile urbane în LEGO City și creează aventuri spectaculoase acasă.

LEGO Noriel - LEGO City: Cascadorii pe rampă Foto Noriel
LEGO Noriel: Cascadorii pe rampă Foto Noriel

4. LEGO Classic – Cutie de petrecere creativă 11029

O cutie plină de piese colorate pentru construcții nelimitate. Libertatea creativă garantată pentru orice copil.

Lasă imaginația să prindă viață cu LEGO Classic și creează scenarii fantastice.

LEGO Noriel - LEGO Classic: Petrecere creativă Foto Noriel
LEGO Noriel: Petrecere creativă Foto Noriel

5. LEGO Classic – Prieteni alimentari creativi 11039

Transformă joaca într-o experiență culinară, cu piese tematice care inspiră scenarii amuzante și educative.

Vezi detalii și lasă copilul să devină un mic bucătar LEGO în propria bucătărie de joacă.

LEGO Noriel - LEGO CLASSIC: Prieteni alimentari creativi sau Alimente creative Foto Noriel
LEGO Noriel: Prieteni alimentari creativi sau Alimente creative Foto Noriel

5 Seturi LEGO care încântă de la Ookee

Dacă vrei să diversifici lista de cadouri, iată 5 seturi LEGO disponibile la Ookee care combină aventură, tehnologie și distracție creativă. Aceste seturi sunt perfecte pentru toate vârstele și pentru orice tip de joc – de la micii constructori până la tinerii ingineri.

1. LEGO Creator – Buchet de flori 10280

O declarație de stil și culoare pentru camera copilului sau biroul părinților: acest set permite construirea unui aranjament floral „etern”, cu tulpini detașabile, petale ce pot fi modelate și 15 tije colorate pentru un efect spectaculos.

Descoperă cum joaca devine artă și adaugă o atingere de rafinament în casa ta — vezi detalii pe pagina produsului și profită de această idee de cadou creativ și elegant.

LEGO Ookee Buchet de flori Foto Ookee
LEGO Ookee Buchet de flori Foto Ookee

2. LEGO Technic – McLaren F1 42141

Pentru micii ingineri și fanii de viteză, acest set aduce la viață un model detaliat al legendarului F1. Piese realiste, mecanism de transmisie și design impresionant — totul într-un cadou care combină divertismentul cu provocarea tehnică.

Descoperă toate detaliile pe pagina produsului și fă o alegere inspirată pentru un cadou memorabil.

LEGO Technic Mclaren f1 42141 Foto Ookee
LEGO Technic Mclaren f1 42141 Foto Ookee

3. LEGO Architecture – Londra 21034

Setul LEGO Architecture Londra 21034 permite recrearea detaliată a unor repere iconice ale capitalei britanice, precum Palatul Buckingham și Turnul Londrei. Acest model arhitectural oferă o oportunitate excelentă de a învăța despre istoria și cultura Londrei, fiind potrivit pentru pasionații de arhitectură și călătorii.

Un cadou inspirat pentru cei care apreciază designul urban și istoria, despre care poți afla amănunte pe pagina produsului.

LEGO Architecture London Foto Ookee
LEGO Architecture London Foto Ookee

4. LEGO Duplo – Rutine zilnice: mesele și somnul 10414

Ajută-ți copilul să înțeleagă rutina zilnică, cu acest set LEGO Duplo. Include piese care reprezintă momentele cheie ale zilei, precum mesele și somnul, facilitând discuțiile despre obiceiurile sănătoase. Perfect pentru dezvoltarea abilităților de auto-gestionare și înțelegerea timpului. Afli mai multe detalii pe pagina produsului.

LEGO Duplo Rutine zilnice Mesele și somnul Foto Ookee
LEGO Duplo Rutine zilnice Mesele și somnul Foto Ookee

5. LEGO Creator – Corabie de pirați (31109)

Un set LEGO Creator 3 în 1 care permite construirea unei corăbii de pirați detaliate. Include elemente precum vele, tunuri și o echipaj de pirați, stimulând imaginația și creativitatea. Perfect pentru a adăuga un strop de aventură în perioada sărbătorilor, iar mai multe amănunte descoperi pe pagina produsului.

LEGO Creator Corabie de pirați Foto Ookee jpg
LEGO Creator Corabie de pirați Foto Ookee

De ce LEGO este cadoul perfect pentru sărbători

Jocul cu LEGO nu este doar despre distracție – este o activitate care dezvoltă imaginația, abilitățile cognitive și sociale ale copiilor. Iată de ce aceste seturi sunt cadouri perfecte pentru Moș Nicolae și Moș Crăciun.

  • Creativitate garantată: Seturile LEGO dezvoltă imaginația și abilitățile de rezolvare a problemelor.
  • Distracție pentru toate vârstele: De la LEGO Duplo pentru cei mici la LEGO Tehnic (Technic) pentru adolescenți.
  • Cadouri memorabile: LEGO este un cadou care rămâne mult timp după ce sărbătorile s-au terminat.

Beneficii și avantaje educaționale ale LEGO

Pe lângă faptul că sunt extrem de distractive, seturile LEGO oferă o serie de beneficii educaționale și cognitive care sprijină dezvoltarea armonioasă a copiilor. De la abilități motorii fine, până la gândire logică și cooperare, LEGO combină joaca și învățarea, transformând fiecare construcție într-o experiență de neuitat.

1. Dezvoltarea abilităților motorii fine

Construcția cu piesele LEGO ajută la dezvoltarea dexterității și a forței în degete, esențiale pentru activități precum scrisul. Aceste abilități sunt fundamentale pentru pregătirea copiilor în activitățile școlare viitoare.

2. Îmbunătățirea abilităților spațiale și matematice

Studiile arată că utilizarea pieselor LEGO activează abilități cognitive precum memoria vizuo-spațială și raționamentul mental, care sunt corelate cu performanțele academice în domenii precum matematica

3. Promovarea gândirii logice și a rezolvării de probleme

Jocul cu LEGO încurajează copiii să gândească logic, să rezolve probleme și să dezvolte soluții creative, abilități esențiale în educația STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică)

4. Sprijinirea dezvoltării socio-emoționale

Prin jocul în echipă cu LEGO, copiii învață să comunice, să asculte, să colaboreze și să construiască prietenii. Aceste interacțiuni sunt fundamentale pentru dezvoltarea abilităților sociale și emoționale

5. Încurajarea diversității și incluziunii

LEGO promovează diversitatea prin introducerea de personaje care reflectă diferite culturi și abilități, inclusiv dizabilități ascunse. Acest lucru ajută copiii să înțeleagă și să aprecieze diferențele, contribuind la o societate mai incluzivă.

6. Creșterea interesului pentru activități fără ecrane

Într-o eră digitală, LEGO oferă o alternativă valoroasă la jocurile pe ecran. Părinții aleg din ce în ce mai mult LEGO pentru a încuraja activitățile fizice și mentale, contribuind la dezvoltarea sănătoasă a copiilor

Sfaturi pentru cumpărători

Pentru a te asigura că Moș Nicolae sau Moș Crăciun aduc bucurie garantată, iată câteva sfaturi utile: creează lista de dorințe cu seturile LEGO preferate ale copiilor, comandă din timp pentru a evita lipsa stocului și combină seturi de la Noriel și Ookee pentru cadouri variate și distractiv:

  1. Creează lista de dorințe cu seturile preferate ale copiilor.
  2. Comandă din timp pentru a evita lipsa stocului în preajma sărbătorilor.
  3. Combină seturi de la Noriel și Ookee pentru un cadou complet și variat.

Alege LEGO ca și cadou de sărbători și oferă copiilor experiențe de joacă creative și educative. Seturile LEGO de la Noriel și Ookee sunt perfecte pentru toate vârstele, dezvoltă imaginația și abilitățile cognitive, și transformă fiecare construcție într-o aventură memorabilă. Nu uita să verifici stocul și să comanzi din timp pentru a surprinde copiii cu cadouri care vor fi apreciate de Moș Nicolae și Moș Crăciun!

Notă: articolul include linkuri afiliate. Comisioanele obținute ajută la susținerea acestui site.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
digi24.ro
image
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani
stirileprotv.ro
image
Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră
gandul.ro
image
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică RABLA 2025
mediafax.ro
image
Primele informații despre cauza decesului Ștefaniei Szabo, tânăra doctoriță din Buzău. Managerul spitalului din Buzău rupe tăcerea: ”Posibil să fi cedat”
fanatik.ro
image
„Dacă aș vrea să o dezgrop pe Ioana, s-ar găsi lângă ea și ADN-ul Klebsiellelor care au omorât-o!” Mărturia unui medica care şi-a pierdut singurul copil în urma tragediei de la Colectiv
libertatea.ro
image
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37 de ani
digi24.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
digisport.ro
image
VIDEO Explozie la vârful statului! Posibilă ilegalitate a Guvernului cu pensiile magistraților, dezvăluită chiar de un lider al coaliției
stiripesurse.ro
image
Cazul inexplicabil al tinerei de 23 de ani găsite în casă la un an după ce a murit. Familia ei face mărturii tulburătoare
antena3.ro
image
Nu răspundeți dacă primiți acest mesaj pe WhatsApp. Escrocii au mai găsit o metodă de înșelătorie online
observatornews.ro
image
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Mirabela Grădinaru, gafă la un eveniment important! Greşeala de neiertat făcută de partenera lui Nicuşor Dan
playtech.ro
image
Doctorița din Buzău, găsită decedată în camera de gardă, divorțase acum 8 luni. Ce a solicitat în instanță fostul soț, ofițer de poliție judiciară
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Primul stadion suspendat din ISTORIE: la 350 de metri înălțime! Imaginile care fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Nicușor Dan a găsit la Cotroceni o lege uitată 5 ani în sertare de către Klaus Iohannis: A sesizat Curtea Constituțională
stiripesurse.ro
image
A murit fratele lui Devis Epassy! Decizia radicală luată de portarul de la FC Dinamo chiar înainte de Cupa României Betano
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
AVEM PRIMA REACȚIE a lui Irinel Columbeanu după ce Monica Gabor s-a întors în România: „Nici nu m-a...”
wowbiz.ro
image
ULTIMUL mesaj al doctoriței de la Spitalul din Buzău, înainte să se stingă. Ștefania Szabo urma un tratament cardiac și era epuizată din cauza gărzilor
romaniatv.net
image
Vești bune pentru toți românii care reciclează! Vor putea primi mai mulți bani!
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”
click.ro
image
Cu ce trebuie să dai pe perdele, ca să miroasă ca în camerele de lux ale hotelurilor de 7 stele. Trucul pe care nimeni nu ți-l spune
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”

OK! Magazine

image
Regele britanic care se purta mai bine cu amantele, decât cu soția! Pe iubite le răsfăța cu bijuterii și palate, nevasta era complet ignorată

Click! Pentru femei

image
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”

Click! Sănătate

image
Ce rişti dacă îi ceri lui ChatGPT informații medicale