VIDEO Ibrahimovici, dus de un fan cu motocicleta la Sanremo, după ce maşina i-a rămas blocată în trafic. A cântat pe scenă alături de Mihajlovici

Ibrahimovici ar fi cerut de la organizatorii festivalului să fie liber, miercuri, pentru a fi prezent la meciul AC Milan – Udinese, scor 1-1. Joi dimineaţă, el s-a antrenat alături de colegii săi de la AC Milan, iar apoi, după-amiază, a plecat cu maşina spre Sanremo. Însă el a rămas blocat în trafic din cauza unui accident, ceea ce l-a făcut să găsească altă metodă de transport.

“După ce am stat trei ore în maşină, i-am spus şoferului că trebuie să ies. Am oprit un motociclist care era în trecere şi l-am întrebat dacă poate să mă ducă la Sanremo. Din fericire, era fan Milan. M-a dus 60 de kilometri cu motocicleta şi când am ajuns, şi era foarte frig, mi-a spus: ‘Am fost prima dată cu motocicleta pe autostradă...’”, a povestit fotbalistul.

Joi seară, la Sanremo, Zlatan Ibrahimovici a cântat alături de Sinisa Mihajlovici pe scena festivalului.