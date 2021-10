Un nou post TV se lansează în România. Ce profil va avea şi ce televiziune „cu tradiţie” înlocuieşte

Televiziunea deţinută de WarnerMedia va oferi telespectatorilor conţinut premium, blockbustere şi seriale apreciate în întreaga lume.

Trilogia „Stăpânul Inelelor”, „Cavalerul Negru” şi „Sucker Punch” sunt câteva dintre titluri care vor putea fi urmărite la Warner TV România.

Warner TV se poziţionează astfel ca parte din unul dintre cele mai cunoscute branduri media din lume, Warner Bros.

Utilizarea numelui Warner Bros., care este reprezentativ pentru povestea sa unică, pentru conţinutul său de calitate îndrăgit la nivel mondial şi pentru storytelling-ul remarcabil, va duce, de asemenea, la o creştere a gradului de conştientizare a mărcii.

Brandul Warner TV a fost deja introdus cu succes în Franţa, iar posturile TNT vor fi redenumite treptat şi în celelalte teritorii europene unde TNT este prezent.

Hannes Heyelmann, Head of Programming Europa, Orientul Mijlociu şi Africa la WarnerMedia, a transmis într-un comunicat: „Din această toamnă, TNT va deveni Warner TV. România şi Polonia sunt pieţe importante pentru noi şi întrucât Warner Bros. este un brand faimos şi îndrăgit, credem cu tărie că Warner TV va oferi fanilor noştri din aceste teritorii o experienţă completă prin filmele apreciate şi serii de succes”.

