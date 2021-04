Mirela Stoian, Lila din „Vacanţa Mare”: Trăiesc din ajutorul celor care mă iubesc şi deplâng de pe margine eşecul meu

Mirela Stoian, cea care i-a dat viaţă personajului Lila din „Vacanţa Mare”, a dispărut complet din lumina reflectoarelor după ce serialul s-a terminat. Puţini ştiu că viaţa actriţei s-a schimbat complet. La un moment dat, aceasta a apărut într-o emisiune la TVR, alături de fiica sa şi Corina Dănilă, dar a dispărut din nou de pe micile ecrane.

„Nu îmi este dor de personajul Lila. Şi din cauza, dar şi datorită personajului am avut diverse experienţe. M-am bucurat de celebritate, dar şi de «greutatea» acestui nume. Dacă nu mi-am găsit de munca în ultimii cinci ani este şi din cauza faptului că lumea m-a văzut ca pe acest personaj. Pe vremea când eram «Lila» am avut salarii foarte bune, am trăit decent. Nu erau sume exorbitante, dovadă că stau în apartamentul pe care l-am luat cu soţul meu.