Maria Buză şi Lia Bugnar, declaraţii despre Asia Express: „Aş fi dat şi bani să fiu aici“ FOTO

Maria Buză şi Lia Bugnar sunt două dintre vedele care participă în noul sezon „Asia Express“, reality show ce va fi difuzat în primăvara anului viitor de Antena 1.

Încă înainte de a pleca, cele două au afirmat că, la vârsta lor, când primeşti o astfel de propunere nu ai voie să o refuzi.





„Eu am o vârstă copleşitoare, mă ia ameţeala când mă gândesc. Am 50 de ani. Teoretic, de acum încolo, mari surprize nu mă mai pot aştepta, de asta când a venit propunerea de a participa la acest reality-show mi s-a părut că nu am voie să refuz“, a declarat Lia.

Odată ajunse la filmări, cele două prietene sunt hotărâte să se bucure de fiecare moment. E drept, percepţiile lor sunt diferite, dar bucuria de a face lucruri împreună le ajută în această aventură.





„Nu ştiu ce se va mai întâmpla de acum încolo, dar pentru tot ce am trait până acum, pentru cât am râs, pentru ce oameni am cunoscut, eu aş fi dat bani să particip la Asia Express“, a mărturisit Lia.

„Ei bine, diferenţa dintre noi două e că eu nu aş fi făcut niciodată asta“, a completat râzând Maria Buză.

Maria Buză şi Lia Bugnar FOTO Antena 1

„Când te trezeşti în cursă se activează în tine resurse care te ajută să faci lucruri pe care nu ai fi crezut vreodată că eşti capabil să le faci. Când te ia valul nu mai ai nici instinct de conservare, nici jenă şi te duci ca nebunul. Ce mi se pare cel mai greu în această cursă, pentru toată lumea, este să nu te cerţi cu partenerul“, a mai povestit Lia Bugnar.

Deşi pentru ea cursa este mult mai grea, Maria Buză este şi ea uimită de efectul „Asia Express“: „Când eşti umăr la umăr cu cineva este incredibil ce forţă descoperi în tine“.