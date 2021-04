Dan Diaconescu se întoarce cu mare fast: Vrea să rivalizeze cu Netflix şi HBO şi dăruieşte publicului „Cryptodani” VIDEO

Dan Diaconescu a postat mesaje pe Facebook, Instagram şi TikTok, scrie paginademedia.ro prin care îşi anunţă proiectul online. Platforma de tip streaming este cu plată şi are trei pachete, conform ddhomecinema.ro:

- Pachetul Basic - costă 9.99 RON pe lună

- Pachetul Gold - costă 29.99 RON pe 6 luni

- Pachetul Fan DD Platinum - costă 99.99 RON pe 12 luni

Filmul serial se numeşte „Pandemia” şi are 10 sezoane, cu câte 6 episoade pe sezon. Protagonistul şi naratorul este Dan Diaconescu.

Totodată, el a anunţat că oamenii care vor achiziţiona un pachet vor primi şi „CryptoDan”, moneda digitală pe care a lansat-o.

Dan Diaconescu, pe Facebook:

„Sunt Dan Diaconescu, singurul cetăţean european care are o interdicţie de a vorbi în public. Totuşi, sunt Dan Diaconescu, primul cetăţean român care am lansat de curând primul NFT. E adevărat, în străinătate, pe platforma Open C, o platformă destinată în special publicului american. Am reuşit împreună cu dumneavoastră această minimă performanţă, însă astăzi mărim Universul DD cu o nouă tehnologie.

Este vorba de DD Home Cinema, un prim sistem cinematografic bazat pe tehnologia blockchain care va aduce în casele dumneavoastră prin streaming, prin stick, prin DVD o operă de artă cinematografică. Un activ digital unic care este al dumneavoastră şi numai al dumneavoastră.

Fiindcă la baza acestor pelicule cinematografice va sta tehnologia blockchain, o cryptomonedă va sta, deisgur, la baza achiziţionării acestor trei produse în varianta streaming, în varianta stick sau în varianta DVD. Aşa cum v-am anunţat, cryptomoneda pe care noi, împreună cu dumneavoastră o vom folosi, se va numi CryptoDan. Eu sunt acel Dan care face parte din echipa dumneavoastră de zeci de ani, aşa cum dumneavoastră faceţi parte din echipa mea.

Fiecare dintre dumneavoastră, pentru o perioadă limitată de timp, în care ne vom verifica prieteniile, vom vedea care sunt oamenii loiali, care sunt oamenii mai puţini loiali. Ei bine, toţi cei care veţi primi în casele dumneavoastră un stick, un DVD sau streamingul video, veţi primi şi o cantitate de CryptoDan. La momentul respectiv vă voi povesti ce veţi face cu aceşti CryptoDani.”

VIDEO Dan Diaconescu vorbeşte despre noul său serviciu de streaming

Film serial povestit

„E vorba despre un filmul artistic care vine să vă povestească dumneavoastră cum s-au întâmplat lucrurile. Este primul film povestit, este primul relatat de către un narator. De către mine. Singurul care a văzut acel film. Povestitorul Dan Diaconescu vă va relata un film unic, un film pe care doar eu l-am văzut. Un film bazat pe fapte reale, un film în care mi-am adus şi un mic aport. Marele aport este al dvs., împreună cu dvs. am realizat aceste opere de arte unice.”