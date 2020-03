Cum a ajuns un actor de filme porno medicul care are vaccinul pentru Covid-19. Un fake news care a luat minţile unui grup de pensionari

Pensionarii s-au lăsat păcăliţi de un fake news care îl are în prim plan pe actorul de filme porno Johnny Sins, pe care îl prezintă pe Grupul Pensionarilor, un grup Facebook,cu peste 9000 de membri, ca fiind doctorul Ionel Vasile, care „a reuşit să găsească vaccinul pentru Coronavirus“.

După ce a fost doctorul Bernard într-o campanie antivaccinare, medicul Argentinian - erou anonim în lupta cu incendiile din jungla amazoniană -, Johnny Sins a devenit „medicul român subapreciat, deşi a descoperit vaccinul împotriva COVID-19“.





„El este doctorul Ionel Vasile. Acest domn este născut în Botoşani, are 45 de ani şi a reuşit să găsească vaccinul pentru Coronavirus. Dar voi cum ştiţi doar despre Viorel şi Vulpiţa n-o să-l apreciaţi şi nici n-o să-l distribuiţi. Acest om a salvat sute de oameni, dar prin acest vaccin va salva milioane de bătrânei“, este prezentat actorul de filme pentru adulţi, alături de o poză cu el.





„Respect enorm, Ionele, mândru că suntem români datorită oamenilor ca tine. Un detaliu mic, a copilărit în Dorohoi)“, se încheie postarea bătrânilor.