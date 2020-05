Cine este noul concurent Netflix şi ce servicii oferă

Noul serviciu va putea fi contractat ca separat de HBO Now sau HBO Go de către cei care nu sunt deja abonaţi la unul din serviciile de streaming oferite şi până acum de HBO.

Pentru cei care sunt abonaţi la HBO Now sau HBO Go, trecerea la HBO Max se va face automat în momentul în care serviciul va fi disponibil. Pur şi simplu, aplicaţiile serviciilor HBO Now şi HBO Go vor fi actualizate la HBO Max.

Trecerea la HBO Max va fi operată atât pentru cei care au contractat independent Now sau Go, cât şi pentru cei care s-au abonat printr-un operator de cablu, cu menţiunea că în cel de-al doilea caz va trebui stabilită o înţelegere între WarnerMedia şi fiecare operator în parte.

Noul serviciu va fi disponibil pe toate platformele majore, printre care Android, iOS, televizoare smart Samsung lansate în ultimii 4 ani, Android TV, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4, Xbox One. Vor exista şi două excepţii: Roku şi Fire TV, pentru care va fi lansat suport ulterior.

Până la trei stream-uri vor putea fi rulate în acelaşi timp pe HBO Max, ceea ce va face ca trei persoane să poată accesa şi viziona în acelaşi timp conţinut pe noul serviciu de streaming.

În perioada dinaintea lansării, WarnerMedia a făcut eforturi pentru a trage cât mai multe exclusivităţi. Printre acestea se numără Friends Reunion, care a fost, însă, amânat din cauza pandemiei, Love Life, un serial de comedie cu Anna Kendrick, desenele animate Looney Tunes şi mai multe titluri din universul DC Comics.

Important de menţionat este faptul că HBO nu va publica sezoane întregi o dată, cum procedează de cele mai multe ori serviciile de streaming video, ci va merge pe o strategie mai apropiată de TV, cu episoade noi lansate la intervale regulate de timp.

De asemenea, un alt factor diferenţiator vine din faptul că HBO Max va folosi editori umani pentru a recomanda filme şi seriale utilizatorilor. Recomandările nu vor fi bazate exclusiv pe munca editorilor, ci va exista în paralel şi un algoritm care se va ocupa de acest aspect.

Ulterior, HBO Max va primi un set de funcţii sociale şi instrumente pentru control parental.

La început, noul serviciu va fi disponibil doar în Statele Unite, unde va costa 15 dolari pe lună. Europa şi America Latină sunt următoarele regiuni ca prioritate pe lista de extindere a celor de la WarnerMedia, însă nu există, deocamdată, un termen precis.